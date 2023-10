El blue se dispara a 945 pesos y la brecha alcanza niveles récord

El dólar “blue” mantiene este lunes una fuerte tendencia alcista y la cotización informal alcanza los $945, $65 por encima del cierre de la última semana. De esta forma, la divisa paralela alcanza un nuevo récord en términos nominales subiendo un 7,4% intradiario. En lo que va de octubre, ya subió $145 (18,13%).

Este nuevo avance también tiene origen en un escenario adverso dado que se combina la incertidumbre local por las elecciones del 22 de octubre, las nuevas trabas para operar en el Contado con liquidación, el ataque terrorista que sufrió Israel, y la falta de operaciones en el mercado de bonos en los Estados Unidos a causa de un feriado.

“Jamás en pesos”, contestó Javier Milei, el candidato presidencial que promueve la dolarización y lidera las encuestas de cara al 22 de octubre, al ser consultado sobre qué le recomendaría a un ahorrista que le vence un plazo fijo por estos días.

“El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, afirmó el postulante presidencial de La Libertad Avanza esta mañana en declaraciones radiales. En lo que respecta al panorama local, las operaciones en la Bolsa de Comercio se ven afectadas por el cierre del mercado de bonos en los Estados Unidos a raíz de la celebración del Columbus Day.

Esta situación le dará un respiro al vapuleado mercado de deuda soberana argentina, que sufrió fuertes bajas en las últimas ruedas hundiendo el precio de los bonos a casi un cuarto de su valor y llevando el riesgo país a 2.700 puntos. La falta de referencia del mercado americano y la última medida del Gobierno de establecer un parking de cinco días para vender contra dólares los bonos de legislación extranjera comprados con pesos afecta el Contado con Liquidación (CCL), que quedó en $ 894,50. En tanto, el MEP sube a $ 842,51.

La medida tomada por la Comisión Nacional de Valores provoca que si un inversor desea llevar divisas al exterior a través del CCL debe tener sus títulos en cartera hasta el próximo martes 17 (por los feriados del viernes 13 y lunes 16) lo cual hace muy riesgosa la operación.

Ya desde las primeras operaciones del día en Europa y Asia se observó una inclinación de los inversores a salir de posiciones riesgosas para refugiarse en el mercado americano en un proceso conocido como «fly to quality» (vuelo a la calidad).

De hecho el petróleo y los bonos muestran subas por movimientos especulativos, mientras que las acciones caen por temor a que el conflicto impacte en la economía real.