El británico multicampeón Hamilton podría dejar la F1

Compartir

Linkedin Print

Así lo señaló Bernie Ecclestone, exCEO y director ejecutivo de la máxima categoría del automovilismo, para quien la derrota ante Max Verstappen en la definición del título fue «demasiado» para el siete veces campeón mundial.

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y considerado el piloto más influyente de la Fórmula 1 en los últimos 15 años, madura la posibilidad de no correr el año próximo, según lo expresó su compatriota Bernie Ecclestone, exCEO y director ejecutivo de la máxima categoría del automovilismo.

«Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande y lo entiendo», expresó el exdirectivo, de 91 años, en declaraciones a la prensa británica que recogió el periódico deportivo español AS.

Hamilton, de 37 años y con un récord de títulos mundiales que comparte con el alemán Michael Schumacher, ambos con siete, tiene contrato con la escudería Mercedes por dos temporadas más (2022 y 2023), aunque quedó muy golpeado en lo anímico cuando perdió la definición en Abu Dabi a manos del neerlandés Max Verstappen.

«Hamilton ahora está empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla otros sueños. Creo que sólo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones», añadió Ecclestone.

Compartir

Linkedin Print