Tres integrantes de BTS dieron positivo en coronavirus: cómo se encuentran de salud

El famoso frupo de K-Pop se testeó antes de viajar a Corea del Sur y mientras cumplían la cuarentena preventiva descubrieron que contrajeron COVID-19.

En plena víspera navideña tres de los siete integrantes de la banda de K-Pop BTS dieron positivo en coronavirus al regresar de Estados Unidos, donde habían dado su primer concierto presencial desde el inicio de la pandemia. El grupo surcoreano estaba en Los Ángeles desde finales de noviembre disfrutando de sus vacaciones, y se realizaron el hisopado obligatorio para viajar a Corea del Sur. La empresa que representa a la banda, Big Hit Music, confirmó los contagios a través de las redes sociales.

El rapero RM y el cantante Jin dieron positivo el sábado por la tarde, un día después de Suga. Según informaron en el comunicado, los tres artistas están vacunados con dos dosis contra el COVID-19 y no tuvieron contacto con el resto de miembros: Jin, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El primero en descubrir que había contraído el virus fue Min Yoon-gi -de nombre artístico Suga-, de 28 años, quien se realizó una prueba de PCR mientras estaba cumpliendo con la cuarentena preventiva.

Inicialmente todos habían dado negativo en el testeo antes de volar desde Norteamérica hacia su país natal y no había presentado síntomas. Sin embargo, por estas horas Jim presentó fiebre moderada, mientras que sus dos compañeros se mantienen asintomáticos. Cabe recordar que en noviembre último habían brindado una actuación en los American Music Awards y luego anunciaron que se tomarían un “prolongado descanso” para disfrutar de sus vacaciones y recargar energías.

Un mes atrás habían arrasado en la entrega de los premios American Music Awards, donde ganaron en las tres categorías por las que competían, incluida la más importante de la noche, que premia al artista del año. Los surcoreanos fueron los grandes protagonistas de la gala, celebrada en el Microsoft Theater de Los Ángeles, ya que además llevarse también el premio al mejor grupo y a la mejor canción pop por “Butter”, actuaron en dos ocasiones, una de ellas junto a Coldplay.

“Esto es un milagro, enserio, nunca lo daremos por hecho”, dijo RM en aquella especial ocasión. La banda, conocida por sus coreografías de baile dinámicas, letras pegadizas y una gigantesca comunidad de fans a nivel internacional -llamado Army- saltó a la fama hace más de cuatro años, gracias a su single “Dynamite”, que llegó al primer puesto del Billboard Hot 100, siendo el primer grupo de pop coreano que logró encabezar la famosa lista musical estadounidense.

En septiembre último pronunciaron un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para promover la vacunación contra el coronavirus y felicitaron a los jóvenes que los siguen por su resistencia durante la pandemia. Además, algunas semanas atrás revolucionaron las redes sociales cuando anunciaron que darán un concierto presencial en Seúl en marzo de 2022, ya que esa sería la primera actuación en su país en más de dos años.

Atentos al delicado panorama actual con la circulación de la variante Ómicron, los artistas aseguraron que estarán pendientes del contexto cuando se acerque la fecha y ansían reencontrarse con el público en Corea del Sur. Mientras tanto, sus fanáticos no dejan de enviarles buenos deseos y una pronta recuperación a través del mundo virtual, posicionando los nombres de los integrantes que dieron positivo en los primeros puestos de tendencias de Twitter.

