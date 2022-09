El Canciller Santiago Cafiero destacó el aumento de 10% de las exportaciones metalmecánicas

Compartir

Linkedin Print

El canciller Santiago Cafiero y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), representada por Orlando Castellani, se reunieron este viernes para dialogar sobre las estrategias conjuntas y consolidar una agenda de trabajo que incluye una serie de misiones comerciales en el exterior. Durante el encuentro se destacó que el sector de metalmecánica exportó en 2021 un total de US$ 3.298 millones, y durante los primeros siete meses de 2022 incrementó las ventas al exterior en un 10% interanual.

El encuentro se mantuvo en la sede de Adimra y también participaron la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; y la directora Nacional de Promoción de Exportaciones, Laura Tuero.

«El Plan de Exportaciones que desarrollamos desde la Cancillería, con 1.084 acciones de promoción, que incluyen misiones, participación en ferias y rondas de negocios, está mostrando sus resultados: este año va a ser récord de exportaciones tanto en valor como en cantidades», destacó Cafiero en un comunicado de la Cancillería.

«Las perspectivas son muy buenas, porque estamos logrando un proceso virtuoso de exportaciones potenciando los sectores estratégicos de nuestro país, y el metalúrgico es uno de ellos», consideró.

En este sentido, Cafiero destacó «la importancia de conseguir los dólares por la vía exportadora para poder financiar el crecimiento, pero a la vez que los sectores se vayan tecnificando y vayan utilizando el entramado científico tecnológico que les permita bajar costos, tener centros de diseño y que les permita en su propio proceso productivo ir disminuyendo importaciones».

El titular del Palacio San Martín y los directivos de la entidad dialogaron sobre la promoción comercial que se vienen desarrollando, y los resultados obtenidos para el sector en misiones comerciales.

Asimismo, Adimra participará en septiembre y octubre en nuevas misiones empresariales y ferias comerciales en Brasil, Australia, Alemania, Ecuador y Colombia.

Por su parte, Orlando Castellani de Admira, dijo que “podemos mejorar nuestra dinámica exportadora ya que hemos llegado a exportar US$ 7.500 millones hace una década atrás en bienes de alto valor agregado y en diversos rubros”.

En ese mismo sentido, también se destacó en el encuentro que el sector de metalmecánica exportó en 2021 un total de US$ 3.298 millones, y durante los primeros siete meses de 2022 incrementó las ventas al exterior en un 10% interanual.

Adimra hoy reúne más de 60 cámaras de industriales metalúrgicos y hoy alcanzan a más de 24 mil empresas.

Compartir

Linkedin Print