El CEMENURNK ya brindó a 803 pacientes atenciones de última generación

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) llegó a los 803 pacientes, que pudieron acceder en la provincia a diagnósticos y tratamientos con un equipamiento y un servicio de alto nivel, tengan o no cobertura social. “Entre enero y abril de este año registramos 124 pacientes en radioterapia (tratamiento mediante rayos) a la que accedieron sin tener que irse de Formosa, algo que antes del Centro era impensado”, destacó el licenciado Martín Mutuberria, gerente del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

En efecto, atenderse en otra provincia significa ingresar a un mundo distinto (a veces desconocido) que no solo implica un lugar diferente, es dejar a la familia, trámites de por medio, pagar y dormir fuera del hogar en medio de una enfermedad, que solamente puede aumentar el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, al cruzar las puertas del CEMENURNK el enfoque está puesto en promover el bienestar y la contención desde un lugar propio, se busca que el paciente sienta que está con una segunda familia sin alejarse de la primera, y afronte fortalecido el camino que le tocó transitar, sin importar si tiene o no obra social; se enfatizó.

Además, el paciente no es un número más en el Centro de Medicina Nuclear, el cual buscó dar un salto en los tratamientos y diagnósticos oncológicos en la provincia, a través de un fuerte impulso del Gobierno enfocado en potenciar la salud pública, para ampliar los servicios de manera constante, siempre buscando qué falta para que los formoseños y formoseñas tengan una atención oncológica completa, se subrayó.

Según se indicó, el 80% de las mujeres que se hicieron mamografías entre agosto del 2023 y abril de este año no tenían obra social lo que evidencia el rol del Centro con los sectores más vulnerables, esta área hace poco tiempo incorporó nueva aparatología que le permite realizar biopsias asistidas por vacío bajo guía estereotáxica a mujeres que presentan microcalcificaciones en las mamas.

Asimismo, los equipamientos de última generación se combinan con un gran equipo de profesionales y la calidez humana y la empatía se evidencia en cada festejo del personal médico y las familias cuando un paciente toca la campana que simboliza el fin de su tratamiento, una pequeña celebración de la vida y un nuevo comienzo.

“Al contarle lo que me pasaba el doctor me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien”, recuerda un paciente que transitó el cáncer de próstata. Es decir que quienes trabajan en el Centro no olvidan que la contención de la persona y su familia es el puntapié inicial para curarse o tener mejores condiciones de vida, y por ello existe el servicio de Bienestar y Calidad de Vida.

La aparatología de último

nivel tecnológico y única

en la región permiten

mejores tratamientos

Dentro del nuevo equipamiento adquirido, el Centro de Medicina Nuclear cuenta con un mamógrafo digital y el primer equipo mammotome por vacío de la región (el otro más cercano está en Rosario), que sirven para realizar mamografías tridimensionales con biopsia de mama guiada por tomosíntesis digital, permitiendo de ser necesario la extracción en el momento de tejido mamario con el fin de examinarlo en busca de alguna patología, todo en un único lugar y al mismo tiempo.

Existen además dos aceleradores lineales que permiten tratamientos menos invasivos y todo esto es apenas un vistazo. Realizando las técnicas profesionales en radioterapia más avanzadas, y logrando acortar tratamientos como los SRT para el cáncer de próstata y que normalmente se hacen en un mes (se acortó a cinco días).

Además, en la actualidad se está instalando el ciclotrón, un acelerador de partículas que permite generar radiofármacos, que vino a completar el circuito de la medicina nuclear en Formosa y es único en el NEA. Estos radiofármacos se producirán en la provincia y permitirá un cambio radical en los tiempos logísticos, puesto que se producen en Buenos Aires y luego deben ser traídos a las pocas horas porque tienen poca vida útil.

“Las inversiones del Centro se destinan principalmente al mantenimiento y adquisición de equipamiento, medicamentos e insumos médicos a importantes proveedores como así también a la formación y capacitación de nuestros profesionales”, destacó Mutuberria.

El acceso a las

conquistas médicas

Cabe destacar que por su importancia en el país (ya que atiende a pacientes de otras provincias de la región NEA y de Argentina), el Centro de Medicina Nuclear fue declarado de interés por el Parlamento del Norte Grande.

Entonces no es casualidad que el Gobierno Provincial definió la instalación del Centro como fundamental para la salud pública al permitir que el sistema profundice el desarrollo médico formoseño en la oncología, teniendo en cuenta que el cáncer es la principal causa de muerte en Argentina, cobrándose 60 mil vidas por año en el país.

“Llegué destruida, pero encontré afecto desde la entrada a la salida”, es una de las tantas frases que se escucha decir a las y los pacientes. La existencia del Centro en definitiva es uno de los medios con el cual las conquistas médicas llegan a la comunidad.