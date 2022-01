El concejal Daniel Caballero acompaña el reclamo de vecinos de Villa del Carmen: “Hay 700 familias que están olvidadas”

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino de JxC, Daniel Caballero se acercó hasta el corte de ruta que llevan adelante los vecinos del barrio Villa del Carmen y dijo que se trata de un pedido de vieja data, donde inclusive recordó que en noviembre y diciembre hizo el reclamo pertinente pero no obtuvo respuestas.

“Estoy acompañando la medida de fuerza porque es un justo reclamo de los vecinos, acá hay un olvido por parte del Ejecutivo provincial. Hace cuatro generaciones están en el gobierno y se han olvidado de este conglomerado, hay 700 familias que no tienen agua por falta de previsión, que están olvidados”, dijo el edil.

Consultado por la situación de los inmuebles en los que viven estos vecinos aseveró: “el problema acá no es si están o no en situación irregular, el problema es que el Ejecutivo los tiene que ayudar. Son familias que desde hace mucho tiempo esperan por mejoras y el Estado no ha hecho nada”.

Compartir

Linkedin Print