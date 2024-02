El concejal Enzo Casadei cuestionó «la reacción tardía» del Intendente de la ciudad

El concejal de la UCR cruzó a Jofré tras su conferencia de prensa. “Apareció muy tarde a dar la cara sin ninguna propuesta ni solución a la crisis del transporte”, afirmó. “Hizo falta que los trabajadores le llevaran los colectivos frente a su oficina para que reaccione”, agregó.

“Es cierto que es obligación de la empresa abonar los salarios de los trabajadores en tiempo y forma, pero la responsabilidad indelegable de velar por el funcionamiento del transporte público es del Intendente, no hay que darle más vueltas”, arremetió.

Para Casadei, el Intendente “aparece en público después de dos semanas de paro para dar una conferencia de prensa rodeado de los funcionarios que no funcionan y sin brindar ninguna propuesta o solución”

“Es una reacción tardía, los vecinos necesitan un Intendente presente dispuesto a reclamar los subsidios provinciales y nacionales, pero sin embargo, se esmera en no molestar al Gobernador”, sostuvo.

El edil opositor indicó que “hay una clara discriminación contra la ciudad en el envío de fondos y no hemos escuchado a nadie del Municipio reclamar por esto, cuando podría ser el rescate financiero y económico del servicio de transporte”.

“Entiendo que el Intendente se haya sentido engañado por los gremios, así se sienten los vecinos cuando quedan esperando horas un colectivo que nunca va a llegar porque está afectado a un acto partidario del oficialismo”, aseveró.

“Los usuarios no necesitan más excusas, necesitan que los colectivos funcionen, y para ello tiene que haber decisión política por encima de las lealtades partidarias, porque primero tienen que estar los vecinos”, finalizó.