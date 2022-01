El concejal Gerardo Piñeiro reclamó «transparencia y celeridad» en la adjudicación del programa Mi Pieza

Compartir

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro (UCR), reclamó mayor celeridad y transparencia en los relevamientos socioambientales solicitados por personas que viven en barrios RENABAP de la ciudad capital y que quieren acceder a los beneficios del programa nacional Mi Pieza.

“En los últimos días hemos recibidos varias quejas de personas que han solicitado ser censadas a través de la plataforma on-line del ANSES y hasta la fecha no han recibido respuestas, asimismo es necesario plantearse la posibilidad de ampliar el listado de asentamientos que no están considerados como asentamientos de manera tal que este beneficio llegue a más personas que realmente lo necesiten”, expresó el edil.

Piñeiro estuvo en contacto con vecinos de asentamientos en nuestra ciudad y consideró que “es necesario garantizar una mayor presencia del estado ante la elevada necesidad de muchos comprovincianos que están padeciendo las consecuencias de una crisis económica muy fuerte”.

En el caso puntual del programa Mi Pieza, consideró que “es una herramienta de suma utilidad por la alta carencia de infraestructuras en las viviendas familiares pero que es necesario mejorar considerablemente la implementación a fin de garantizar una mejor prestación”.

El edil recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) fue creado en el año 2017 a través del Decreto 358/17 del ex presidente Mauricio Macri y sentó las bases para la regularización del estado dominial en los asentamiento de los barrios de todo el país y avanzar en la implementación de políticas sociales en ese sentido.

