El concejal Olivera aseguró que la intensa lluvia del sábado “mostró la otra cara del modelo”

El concejal Fabián Olivera volvió a pedirle al gobernador Insfrán que “renuncie a la politización de la pandemia”, y que recuerde que su función elemental es administrar el Estado para “los 640 mil formoseños, hastiados de decisiones para el campo sanitario, pero poco y nada para mitigar el hambre, la falta de trabajo, la persecución al sector privado, y un conjunto de carencias interminables”.

“Gobernador Insfrán hay vida detrás de la pandemia; debe entender que mientras atiende su proyecto político recostado en la supuesta defensa de 640 mil formoseños, parece no darse cuenta que esa misma gente tiene otra vida, la que debe atender cada día, donde el Estado tiene un rol clave, teniendo en cuenta el sesgo estatista que le usted le imprime a su administración”, planteó el legislador radical.

“Más de lo que hizo ya no puede hacer, es una cuestión biológica, que también exige una dosis de humildad para comprender hasta dónde dan las piernas”, graficó.

“Hace casi dos años, la tarea de Gildo consiste en inaugurar algunas obras que fueron finalizadas mucho tiempo atrás, mientras alardea apelando al discurso que lo acompañó siempre, amplificado por los medios que maneja directa e indirectamente”, opinó Olivera.

“Cuando digo que hay más módulos habitacionales que familias demandando las unidades, viviendas en todo el territorio listas para ser entregadas pero se caen solas por la falta de mantenimiento, es porque dibujo un escenario manejado por un funcionario que no se da cuenta que los tiempos cambiaron, pero él se niega a admitirlo…o a cambiar el mismo para adecuarse”, argumentó.

“Lo que ocurrió el sábado en la ciudad, y en muchos pueblos de Formosa, es otra de las marcas registradas de este gobernante: cuando requiere su eterno apoyo político, se acuerda de los compañeros intendentes, pero para asistir a los pueblos apela a la remanida autarquía de los municipios en la toma de decisiones; las pequeñas obras en los municipios son una indignante migaja para justificar el autobombo”, agregó.

“Tiene que desistir de una buena vez de la interna con el intendente Jofré, porque la ciudad lo exige; barrios anegados con la lluvia, vecinos desesperados es un escenario que no deja de repetirse; parecería que Gildo lo prefiere así, para recoger los efectos políticos del escrache al ingeniero”, continuó. Y redondeó: “Claramente, estas últimas lluvias volvieron a mostrar la otra cara del modelo”.

“Estamos trabajando para el posgildismo, que está muy cerca, para lo cual la unidad de todos los sectores, y la conformación de un proyecto integral que contenga y de respuestas es clave”, reafirmó el concejal capitalino.

