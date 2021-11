El concejal Olivera cargó contra Insfrán y Jofré: «Más carteles no son más votos»

Compartir

El concejal Fabián Olivera volvió a mostrarse muy crítico con la gestión oficial local, tanto a nivel municipal como provincial, y reafirmó que “los vecinos entienden claramente que la plata que aparece en la campaña, es la que no se destina a los servicios y a las obras”, e insistió en la “necesidad de apostar a un inmediato cambio de rumbo que elimine una historia plagada de fracasos y mentiras”.

“No para de fluir la plata que faltó en obras y servicios en toda la ciudad, en todo este tiempo”, advirtió Olivera.

En su nuevo camino a la reelección como concejal capitalino, el dirigente radical volvió a apuntar contra el gobernador y el jefe comunal, a quienes cuestionó el despilfarro de fondos en el armado de la propaganda electoral de noviembre. “Han barrido la ciudad, la ensuciaron como nunca; ya no pueden engañar más a la gente con este tipo de obscenidades; pensar que más carteles es sinónimo de más votos, hoy, es una absoluta utopía”, apreció.

“Se podrían haber evitado inundaciones, terminar con decenas de calles de tierra, plantado miles de columnas para la iluminación públicas, evitando tanto casos de inseguridad, si tan sólo se destinaba una parte de lo que entre Gildo y Jofré están invirtiendo en la propagan de sus candidatos”, subrayó.

“Además, podrían haber destinado esos fondos en los colectivos del servicio de transporte público, un verdadero desastre, y una angustia interminable parea miles de usuarios de la ciudad”, acotó.

“O un apoyo directo a los comerciantes que en este tiempo de pandemia fueron tan perseguidos por las medidas brutales de un peronismo que solo pensó hacia adentro”, insistió.

“La ciudad está convertida en un basural, mientras los vecinos no paran de quejarse y de ser frustrados testigos de cómo sus propiedades, y los bienes públicos son usados para sostener la vergonzosa parafernalia electoral del poder político provincial y local”, embistió.

“Entonces es inevitable caer en que los vecinos entienden claramente que la plata que aparece en la campaña, es la que no se destina a los servicios y a las obras; los fondos públicos cambian de destino”, advirtió.

“Cada día crece la necesidad de apostar a un inmediato cambio de rumbo que elimine una historia plagada de fracasos y mentiras; este concepto anida muy fuerte en mi corazón, y se constituye en pilar de mis aspiraciones políticas de máxima, para lograr la ciudad de mis sueños y, por supuesto, de cada uno de sus vecinos”, redondeó.

