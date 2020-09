El Concejo Deliberante informó que suspende sus actividades por tiempo indefinido

Compartir

Ayer, a través de una resolución firmada por el presidente del Cuerpo Legislativo Municipal, Néstor Mario Barrios y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino informó horas antes de iniciar la sesión ordinaria que quedan suspendidas las actividades parlamentarias y también habrá reducción de las administrativas; la medida será por tiempo indeterminado.

La disposición se tomó a raíz del caso del concejal capitalino Daniel Caballero, quien tras ser comunicado por un acta de notificación por parte de la Policía se encuentra aislado tras haberse acercado al lugar donde camioneros realizaban un reclamo, mientras aguarda los resultados de su hisopado; asimismo según pudo saber este medio, el concejal Fabián Olivera – quien también estuvo en la protesta de los trabajadores al volante – hasta el momento no fue notificado y además el lunes y martes habría participado con sus pares en reunión de Comisión.

La resolución indica: “Que en el día de ayer 1 de septiembre de 2020 se constató por parte de la Policía de la provincia, según informe policial de fecha 02 de septiembre de 2020, la violación de las medidas sanitarias vigentes establecidas por el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 por parte de los Concejales Walter Daniel Caballero y Gustavo Fabián Olivera;

Que a partir de dicha situación, el Concejal Walter Daniel Caballero ha sido asilado preventivamente y hasta que se constate que no existe riesgo epidemiológico para él, su familia y la comunidad, mientras que el concejal Gustavo Fabián Olivera aún no ha sido notificado ni se tiene conocimiento si se ha presentado a realizase el hisopado preventivo correspondiente.

Que hasta tanto haya seguridad de que no exista el riesgo mencionado, ya sea por parte del estado de salud de los concejales mencionados u otros que pudieran haber participado del mismo acto o ser contacto estrechos, es menester tomar las medidas preventivas correspondientes a fin de proteger la salud de todos los trabajadores del Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa;

Que teniendo en cuenta los señalado en el día de la fecha el Honorable Concejo debería realizar si habitual sesión ordinaria, representando ellos un resigo para a salud de los empleados y miembros del H Concejo;

Por ello el presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa resuelve: “suspender la realización de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante y reducir actividades administrativas, a partir del día de la fecha y hasta tanto se cuente con la seguridad de que no exista riesgo epidemiológico alguno para continuar con las tareas habituales del Cuerpo Deliberativo con la presencia de los doce concejales”, cerró la notificación.