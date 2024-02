El conflicto entre Chubut y el Gobierno tensiona al PRO

La ministra de Seguridad dijo que debería manifestarse sobre los dichos de Ignacio Torres y que no impedirá que presida al PRO, pero que debe «definir dónde está y qué ideas defiende». También acusó al gobernador de Tierra de Fuego de destituyente y advirtió que «todos los recursos que tiene el Estado van a ir contra aquellos que quieren revelarse contra el orden constitucional».

La disputa de la provincia de Chubut con el Gobierno nacional sigue generando coletazos en la situación interna del PRO y pone cada vez mayor distancia entre el expresidente Mauricio Macri y la actual titular de la fuerza y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le pidió al exmandatario que se «pronuncie» sobre un conflicto que tiene distintas posturas dentro del partido.

Bullrich consideró que Macri «debería pronunciarse como expresidente» respecto de la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por el recorte de la coparticipación.

Y dijo que no tiene «problema» en que el exmandatario sea el nuevo presidente de esa fuerza, pero afirmó que para ello es necesario «definir dónde está, qué ideas defiende y si está en favor del cambio».

«Me sorprende la actitud de Nacho Torres. Desde el PRO creemos en la ley como principio de convivencia y tenemos que pronunciarnos al respecto. Por eso junté a un grupo importante de dirigentes que ponen bien en claro que no vamos a hablar nunca de violación a la propiedad privada», indicó la ministra en declaraciones a Radio Rivadavia sobre la carta difundida en respaldo al Gobierno nacional en su disputa con Chubut.

El expresidente Mauricio Macri intimado por Bullrich para definir si est a favor del cambio Foto Alfredo Luna

El expresidente Mauricio Macri, intimado por Bullrich para definir «si está a favor del cambio» / Foto: Alfredo Luna. «Estoy esperando su pronunciamiento. ¿Dónde está el PRO? En sus ideas y posicionamiento del lado del Gobierno», aseguró.

El expresidente, que regresó la semana pasada de sus vacaciones, se reunió un día antes de que estalle el conflicto entre Chubut y Nación precisamente con Torres, a quien le pidió «24 horas para resolver el tema», pero como «no hubo resultados concretos» el gobernador decidió ir a la Justicia, según señalaron a Télam fuentes del mandatario chubutense.

Macri, que se perfila para encabezar una posible lista de unidad para presidir el PRO, no logró mediar en la disputa y hasta el momento continúa sin pronunciarse públicamente al respecto.

Para Bullrich, la discusión «no es quién es el presidente» del partido amarillo sino «dónde están parados».