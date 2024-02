Santa Fe: el boleto mínimo de colectivos aumentará a $700

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, adelantó que el boleto mínimo de colectivos aumentará a fines de esta semana a un valor de alrededor de 700 pesos, y confirmó que la emergencia en movilidad que rige en la ciudad contempla aumentos bimestrales de la tarifa.

En rueda de prensa, Poletti fue consultado sobre un posible valor del boleto de 700 pesos y anticipó que «va a estar alrededor de ese monto», y que «posiblemente para fines de esta semana ya anunciemos el nuevo costo del boleto», que actualmente es de $380.

«Seguimos en una mesa de diálogo, es un tema que está muy difícil, y tengo que adelantar que se va a venir un aumento del boleto nuevamente. Queremos que sea lo más bajo posible», indicó el jefe comunal.

Poletti dijo que pretenden «un servicio eficiente», pero admitió que los empresarios del sector «también están complicados» a partir de la eliminación del subsidio nacional.

«Sin el subsidio nacional esto indudablemente va a ir a un boleto, tal cual lo decidimos en la red de intendentes, muy parecido al de Córdoba, al de Rosario, al de Mar del Plata, al de Paraná, que se van a ir todos alrededor de esos valores», añadió.

En esa línea, agregó que los municipios quieren «el (costo) más bajo pero los empresarios el más alto».

Además, confirmó que «en la emergencia en transporte que presentamos ponemos que en forma bimestral ya esté contemplado un aumento del boleto, para no tener que estar todos los meses con reuniones desgastantes».

Poletti explicó que «mientras no aparezca nuevamente el subsidio nacional» las partes están atadas «a un proceso, a un índice, que lleve a que la realidad del país pueda llevar a que el transporte funcione y que el empleado (usuario) trate de pagar lo menos posible».

«Sabemos que la crisis del transporte continúa, se termina la conciliación obligatoria ahora, se viene la paritaria de UTA, posiblemente estemos ante un nuevo conflicto, independientemente del esfuerzo que haga el municipio, la provincia», agregó.

El funcionario dijo que «esta crisis del transporte es a nivel nacional, a raíz de una medida totalmente intempestiva de sacar subsidios en un sistema que era subsidiado».

«Hacia qué sistema vamos es lo que todavía no sabemos, que el Gobierno nacional no nos dice. No vamos al subsidio de los empresarios, pero tampoco vamos a ningún otro», concluyó.