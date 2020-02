El conmovedor homenaje de Enrique Sacco a Débora Pérez Volpin, a dos años de su muerte

Compartir

Fue su último amor, el hombre con quien compartió los años finales de su vida y quien, más allá de no ser el padre biológico de sus hijos, entabló un vínculo tan fuerte con ellos como si lo fuera.

Por eso, era lógico que a dos años del fallecimiento de Débora Pérez Volpin, Enrique Sacco tuviera un emotivo recuerdo de ella.

“Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018”, comenzó el posteo que subió a su cuenta de Instagram junto a un video en el que se van pasando imágenes de la recordada periodista acompañadas con el tema Can´t take my eyes de fondo.

“El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena”, continúa.

“Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico involucrado, también responsable. Así mismo, seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Débora y mintieron ante la justicia reciban la sanción que la ley establece”, recalca en otro de los párrafos.

“Nuestro gran objetivo es que no se repita este acto y que no quede impune la actividad ilícita desplegada por las máximas autoridades de la clínica. Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna; por siempre mis hijos del corazón. Y el de toda su familia, que también es la mía”, implora desde su texto.

“Estoy seguro de que ella es la luz que me ilumina y que se expande para marcar mi camino. Siento, a su vez, que hizo posible esta nueva etapa en mi vida”, destaca, haciendo alusión a la relación que desde hace unos meses mantiene con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

“El recuerdo está y estará siempre presente con alegría, con su mirada brillante, su hermosa sonrisa y con la felicidad de comprobar el amor, el inmenso reconocimiento y el homenaje permanente de todos ustedes”, concluye el mensaje, acompañado por los hashtag #AmorEternoxDebora y #justiciaxdebora.