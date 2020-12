El Consejo habilitó la actividad gastronómica durante el feriado puente de este fin de semana

Compartir

En la jornada del sábado, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en el marco de una nueva conferencia de prensa, anunció la habilitación para atender durante los días feriados del lunes 7 y martes 8 de los comercios dedicados a la gastronomía en la ciudad de Formosa. No obstante, se advirtió que en los controles en la noche del sábado se registraron infracciones, por lo que instaron a los empresarios del rubro a ser responsables en el cumplimiento de los protocolos vigentes ante el contexto de pandemia.

Lo anunció el ministro de Economía ayer, al mismo tiempo que instó a los empresarios del sector a ser responsables con el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes para cuidar el estatus sanitario que posee la provincia frente la pandemia.

Así lo señaló el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, quien fue el responsable de dar a conocer la medida, pero a su vez, advirtió que “queremos apelar una vez más a la corresponsabilidad de los señores empresarios dueños de estos locales ya que estamos viendo, lamentablemente, que el protocolo que fue elaborado en forma consensuada inclusive con la Cámara que los nuclea que la misma no se está cumpliendo adecuadamente tal como se venía haciendo en el inicio” de la reapertura de la actividad.

En ese sentido, el funcionario precisó que en las inspecciones realizadas la noche del sábado 5, se detectaron claras infracciones al protocolo de entre 6 a 8 comercios, “como, por ejemplo, el incumplimiento de la distancia social entre las mesas, o registros de las personas con los debidos turnos programados”.

Y ante esto, reiteró que “apelamos una vez más a esta corresponsabilidad de los señores empresarios ya que ustedes responsables junto al Estado, de cuidar el estatus sanitario de la provincia”.

A su vez, comentó que leyó en las redes sociales algunos comentarios que dicen que, “si no hay circulación comunitaria hay que abrir todo”; pero que, frente a este tipo de enunciados, dijo: “El análisis debería ser al revés. Porque no hay circulación comunitaria, precisamente por el esfuerzo tremendo que viene realizando el pueblo de Formosa acompañando las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno para el cuidado de la salud y la vida ante la pandemia de coronavirus”.

Ahondó diciendo que “significa que si no hay circulación comunitaria en la provincia no es por arte de magia, sino porque entre todos hemos impedido la llegada masiva del virus”.

En esa misma línea, el ministro de la cartera económica expresó que ante la proximidad de la celebración de las fiestas de fin de año, “no quiere decir que haya desaparecido el virus en absoluto”, así como tampoco que “debe haber una apertura indiscriminada en la noche ni en el día”.

Por ello, recalcó que “las infracciones del sábado nos están demostrando que hay una suerte de relajamiento en el cumplimiento de los protocolos. Y no queremos llegar a medidas extremas de altas multas o clausuras de locales, queremos que ustedes trabajen, pero debemos también cuidar fundamentalmente el estatus sanitario que posee Formosa”.

Sobre el final, Ibáñez anunció que la semana próxima el Consejo se reunirá con la flamante comisión directiva de la Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que nuclea en la provincia tanto al sector gastronómico como al sector hotelero, para evaluar la marcha de lo que se está haciendo y ver qué medidas se pueden adoptar con respecto a esta u otras actividades.

