Tarantini destacó que el control y la “participación ciudadana” son esenciales para detectar infracciones

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, visitó el piso de “Expres en Radio” donde se refirió a los controles que realizan durante este mes, uno de los más movidos del año, teniendo en cuenta que se celebran las fiestas de fin de año y en ese sentido destacó que los controles y la participación ciudadana son “fundamentales” para detectar las infracciones.

“En la dirección tuvimos varias reuniones con los inspectores, ya venimos organizándonos respecto de lo que va a ser este mes, de lo que fueron los meses de diciembre de años anteriores, teniendo en cuenta la situación por la cual estamos pasando es importante organizarse con anticipación para planificar sobre todo las tareas de trabajo y poder seguir adelante, que todo salga como esperamos”, dijo.

En ese marco destacó que “el control y la participación ciudadana son fundamentales para detectar las infracciones, las deficiencias de mercaderías vencidas, las faltas de habilitaciones o incumplimientos de los protocolos, así como también el trabajo que viene realizando la Municipalidad o el esfuerzo que ponen los trabajadores”.

“La participación ciudadana sería loable que se traslade a todos los barrios, ya que eso hace que nosotros podamos llegar a tener la ciudad moderna que tanto anhela el intendente Jofré que conlleva una ciudad limpia, moderna, inclusiva, la participación del vecino en cuanto al control de las mercaderías que consumen, la participación del comerciante en las mercaderías que pretenden comercializar, en el cuidado que debe de hacer porque es una responsabilidad enorme el hecho de poner un comercio”, expresó Tarantini.

Asimismo destacó que “el control de Bromatología es en cuanto a las actividades comerciales, si nosotros vemos una actividad comercial donde hay un consumo de alcohol es ahí donde intervenimos, vamos, inspeccionamos si se trata de un lugar habilitado, nosotros básicamente no controlamos a la persona que consume alcohol en una fiesta familiar, no nos compete así como también las cantidades en las que ingiere, la actividad comercial es la competencia exclusiva nuestra, en ese desarrollo de esa actividad comercial puede ser la venta de bebida alcohólica en una casa quinta o la venta de las entradas, en esos casos trabajamos en conjunto con la Policía, nos hacemos presentes, tenemos una nueva ordenanza que permite a las casas quintas poder habilitar estos lugares o espacios como para poder realizar estos lugares pero con el control debido que lo hacen en todos los boliches, locales bailables con las limitaciones que impone el protocolo en la actualidad”.

“Siempre y cuando haya una actividad comercial somos competentes, de lo contrario la Policía de la provincia interviene y realiza las actas, los sumarios contravencionales directamente, ya sea por incumplimiento de protocolo, en el caso de que haya ruidos molestos sí es competencia de la Municipalidad entonces nosotros nos apersonamos, el director va como para poder medir los decibeles, si se consideran o no ruidos molestos y en el caso que sí, se labra el acta de infracción debida pero son competencias diferentes, nosotros tenemos la capacidad de intervenir”, explicó.

Señaló además que “por más que incorporemos 200 o 300 inspectores, si la conciencia del vecino no está acorde a los tiempos que vivimos va a ser imposible así tengamos dos inspectores por cada vecino, el que quiere tomar va a tomar y eso depende exclusivamente de la voluntad de cada uno”.

De la misma forma detalló que “a partir de las 18:30 salen los inspectores a controlar la disposición de las mesas en los bares y restaurantes para que el protocolo respecto al distanciamiento se cumpla, con respecto a la trazabilidad también es otro de los requisitos indispensables que se exigió por parte del Consejo, es decir, tomar los datos de las personas que concurren al restaurante o al bar”.

En ese sentido Tarantini aseguró que “la gente es un poquito reacia a cumplir las medidas, venimos luchando contra esto desde que arrancó la pandemia y mucho antes, el tema de la venta de bebidas alcohólicas después de las 23 horas es una lucha de conciencia también porque si van a hacer un evento o tomar no les cuesta nada comprar antes”.

También expresó que su función no es “perseguir” a los comerciantes, “esto no es una persecución, son los comerciantes los que infringen las normativas, la Policía constata, nos hacemos cargo de esa infracción y se interviene. Un comercio puede estar abierto las 24 horas, no hay problemas en eso, el elemento que se comercializa es el problema, esta ordenanza sale en base a un estudio que se hizo, los accidentes de tránsito que ocurrían por la ingesta de bebidas alcohólicas eran enormes, esa fue la base para sacar la ordenanza respecto de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas después de las 23 horas”, señaló.

Feria en la peatonal

Seguidamente se refirió a si se realizará este año la típica feria para que comerciantes saquen sus mercaderías a las veredas y así tener más ventas. “En la zona de la peatonal se va a analizar si los comerciantes pueden sacar o no la mercadería a la vía pública que eso lo va a determinar el intendente así como también el tema de la pirotecnia en el mercadito, hacer peatonal desde la calle San Martín entre Fotheringham y Brandsen, eso se va a analizar teniendo en cuenta el espacio con el que cuentan, la cantidad de feriantes que podrían llegar a presentarse y si eso no va a ser un impedimento para cumplir un protocolo de distanciamiento de dos metros, si esto no se puede cumplir no se habilitará, pero sí quizás en Circuito Cinco donde el espacio es mayor, estos son supuestos, no es nada que esté definido”, aclaró.

Pirotecnia

En cuanto a la venta de pirotecnia, señaló que hasta ahora “fue a pedir la habilitación comercial un solo local, pero todos los locales que se encuentren habilitados para determinados rubros deben concurrir a Bomberos de la provincia de Formosa para que ellos hagan una inspección y manifiesten que están en condiciones de poder acumular y comercializar estos productos teniendo en cuenta el contenido de pólvora, recién ahí damos la habilitación para la venta de pirotecnia”.

Aseguró en ese marco que el principal problema con la pirotecnia “es el contrabando y también la venta ilegal porque en ese sentido el año pasado tuvimos una colaboración enorme de las diferentes asociaciones con el tema de las denuncias, esperamos que este año haya mayor conciencia sobre todo de los empresarios que ya no compran estos productos conociendo la normativa, pero sí el problema es en cuanto al contrabando, también tenemos un alivio en cuanto al mayor control que hay en la frontera respecto de este tipo de mercaderías que vienen de otro país”.

Para finalizar les dejó un mensaje a los comerciantes formoseños y aseguró que “trabajamos para ellos, no solo para cuidar al vecino, sino que también cuidar la economía del comerciante, se debe tomar el ejemplo, juntarse entre vecinos y organizarse, sacar adelante a los barrios y así eso se va trasladando a la ciudad”.

