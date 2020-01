El cruce Kyrgios-Zverev: el australiano se burló con flexiones en la cancha y el alemán respondió

Compartir

Linkedin Print

Todo era pura tensión para Alex Zverev ante Alex de Miñaur en el duelo válido por el cruce entre Alemania y Australia en el marco de la ATP Cup. El alemán (número 7 del ranking) no lograba encontrar su mejor tenis y fallaba mucho con su servicio. Cada vez que cometía una doble falta (en total hizo 14), fuera de la cancha se daba una imagen muy particular: Nick Kyrgios, sentado en el banco con sus compañeros de equipo, se ponía a hacer flexiones como una forma de burla hacia el tenista europeo.

Zverev fue de mayor a menor en el partido y, aunque se quedó con el primer set y llegó a estar 4-2 arriba en el segundo, sufrió una derrota por 4-6, 7-6 (7/3) y 6-2, contra el joven de 20 años. El alemán se mostró ofuscado en varios tramos del encuentro y hasta golpeó violentamente una raqueta contra el suelo hasta romperla en uno de los cambios de lado.

Su expresión de impotencia se repitió en la conferencia de prensa posterior al partido y allí fue donde uno de los periodistas le preguntó sobre la actitud desafiante de Kyrgios a una costado de la cancha en cada doble falta. En un principio, el jugador de 22 años dijo que no había visto las flexiones de Kyrgios. Pero, cuando le preguntaron qué pensaba de eso, fue tajante.

“¿Qué quieres que te diga? Es Nick, es lo que él hace. Se lo hice en la Laver Cup también a Grigor (Dimitrov) y casi empieza una pelea con él en el 2018”, señaló Zverev. Luego, arremetió: “Puede hacer lo que quiera. Si quiere hacer flexiones, está bien. Mientras no ofenda a nadie o haga esas cosas ‘Nick Kyrgios’ que a veces hace, no importa”.

De esta manera, intento desligarse del episodio y dar vuelta la página, aunque dejó sentado que el comportamiento del australiano no es de su agrado.

Kyrgios había sido noticia un día antes, pero por motivos muy distintos. A raíz de la difícil situación que se vive en Australia a raíz de los incendios (hay cientos de miles evacuados y desde el gobierno informan que la situación está lejos de acabar), el oriundo de Canberra develó que colaborará con las víctimas.

La raqueta número 30 del mundo, que en el primer día de competencia se impuso por 6-4 y 7-6 ante Jan-Lennard Struff, prometió a través de su cuenta de Twitter donar “200 dólares por cada ace que marque durante el verano”. Además logró que sus colegas Alex de Miñaur, John Milllman y John Peers se sumen al reto. “Me gusta esto, iré con 250 por ace, sólo porque no creo hacer tantos como tu”, develó De Minaur.

Ante este creciente movimiento solidario, la ATP Cup anunció públicamente que contribuirá con 100 dólares por cada saque directo que se produzca durante los 10 días de competencia. Se especula que habrá un promedio de 1500 aces.

La ATP Cup es la nueva competición por equipos, donde 24 naciones están repartidas en seis grupos de seis entre Brisbane, Sydney y Perth. Solo las ocho mejores naciones de la fase de grupos se clasificarán para las eliminatorias directas en Sídney, hasta la victoria del mejor equipo.