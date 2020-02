El curioso detalle del vínculo de Rodrigo Romero con Jimena Barón tras separarse: «Ya no tengo su teléfono»

Compartir

Rodrigo Romero y Jimena Barón se cruzaron en 2018 en los sets del rodaje de El potro, lo mejor del amor, la biopic sobre el recordado cuartetero cordobés. De inmediato se sintieron atraídos y, durante lo que duró la filmación, Rodrigo y Jimena, vivieron un ardiente romance que traspasó la pantalla.

Pero la suya fue una historia que, así como nació, murió, a los cuatro meses y de manera abrupta. De hecho, cuando la película se estrenó en los cines, ambos estaban separados y cada uno en la suya.

Sus caminos no volvieron a coincidir y no se hablaron más. Ahora, en una charla que tuvo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, Romero deslizó un detalle curioso que da que pensar en qué pasó realmente entre los dos.

Consultado por el conductor sobre el escándalo que se generó en torno a su ex a partir de la polémica campaña de promoción de su última canción, Puta, Rodrigo aseguró que nunca más mantuvo contacto con la creadora de La cobra.

«No me comuniqué más con ella. De hecho, ya no tengo su número de teléfono”, dijo el artista.

Cabe recordar que dos años atrás, el intérprete fue denunciado por violencia de género por Macarena Vega, su ex mujer y madre de sus dos hijos, Ryan y Romeo. Meses después, Vega retiró su acusación ante la Justicia y se retractó en los medios de todo lo que había dicho.

Pero antes de que eso pasara, al anoticiarse de la fuerte denuncia contra su ex a través de LAM, Barón le envió un mensaje a su conductor, Ángel de Brito.

“Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar. Es una relación ajena de ellos, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí», dijo Jimena, terminante.