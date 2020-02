Policial tiene todo listo para Salta y Tucumán

Compartir

El conjunto de Policial tuvo el fin de semana libre a la espera de los próximos tres partidos que marcarán el cierre de la Primera Fase en el Torneo Argentino de Voley, todos ellos en calidad de visitante y con la intención de traerse el uno para Formosa. “Aprovechamos para hacer ajustes desde lo físico y técnico más que desde lo táctico. El grupo está bien a pesar de que este parate puede bajar la intensidad por no haber competencia pero el grupo está motivado y con gana de seguir trabajando”, dijo Ariel López, entrenador en Jefe del equipo de la Mutual. El plantel emprenderá viaje a Salta que será la primera parada el martes a las 22 horas desde el Casino de Oficiales.

Con la clasificación en sus manos pero sabiendo que aun no está definido el primer puesto y que uno de los rivales directos, Tucumán de Gimnasia, está en el camino final de esta fase inicial, Policial trabajó la pasada semana en detalles para afrontar sus viajes a Salta y Tucumán.

La gira tendrá inicio el jueves cuando visite a Salta Voley, el sábado hará lo propio ante Instituto Carlos Pellegrini y el domingo cerrará frente a Tucumán de Gimnasia, recordando que en los partidos jugados en Formosa ante estos mismos rivales la victoria fue siempre para los formoseños. “Serán partidos distintos porque necesitan sumar puntos de cara a la segunda instancia, tanto Pellegrini y Salta; y Tucumán que también quiere el primer puesto pero vamos con mucho entusiasmo con la idea de mantener el rendimiento”, dice López.

Respecto a lo que pasó hasta el momento López dijo que “contento porque si bien algunos partidos no tuvimos buen juego supimos por donde pasaba la situación y nos repusimos; hay que ajustar detalles en el saque donde hay frutos pero hay que mejorar, también en bloqueo y defensa en la primer salida de ataque y todo eso será fundamental para la segunda instancia”.

Como se dijo, el martes a las 22 horas la delegación partirá rumbo a Salta, y una vez realizado el partido frente a los locales de Salta Voley viajará hacia Tucumán.