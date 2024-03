El diputado Agustín Samaniego destacó el mensaje «esperanzador» del gobernador Insfrán

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias 2024, que se llevó a cabo este viernes 1, el gobernador Gildo Insfrán enfatizó la importancia de la justicia social en todas las políticas públicas de Formosa, contrastando con las medidas de ajuste y recorte a nivel nacional y destacando la solidez fiscal de la provincia.

Al respecto, el diputado provincial, Agustín Samaniego, indicó que, el primer mandatario “evaluó los profundos contrastes que existen entre la gestión del gobierno de Javier Milei, que ha hecho un feroz ajuste, recorte y además, persecución ideológica a quien piensa que un gobierno tiene que gestionarse de manera diferente”.

En contraposición, afirmó que “nuestro modelo no va a resignar, por nada del mundo, la justicia, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la equidad geográfica, la equidad de género”.

De esa manera, marcó que “ha señalado un diagnóstico muy difícil como consecuencia de las medidas del gobierno nacional, causando un daño profundo a Formosa y a todas las provincias”. No obstante, resaltó que “no vamos a bajar los brazos, el Modelo Formoseño va a continuar su marcha, como siempre lo hizo, más allá de la adversidad”.

“En Formosa se va a continuar, así lo aseveró el Gobernador, con un mensaje de fe y esperanza, afirmando que vamos a estar, aun en los momentos más difíciles”, agregó Samaniego.

Asimismo, hizo hincapié en la situación de Formosa, ratificando que “la provincia no es deudora de la Nación, está desendeudada, lo que tiene son créditos que se han tomado para realizar obras y relaciones financieras con la Nación y se está pagando en tiempo y forma”.

“Lo que nunca hizo el Gobernador es tomar préstamos para gastos corrientes y por 22 años consecutivos, tiene equilibrio financiero superávit fiscal, es decir, que solamente gasta lo que le ingresa, y eso es responsabilidad fiscal”, remarcó, considerando que “y eso no lo logra a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo formoseño, sino que al contrario, lo logró con crecimiento, desarrollo e implementación de políticas públicas”.

Al finalizar, señaló que “este ordenamiento de las cuentas, es el que permite, hoy, tras la eliminación de las partidas que venían por parte de la Nación que era destinada para los comedores escolares y la eliminación total de las cajas de los módulos alimentarios para comunidades aborígenes, que el Estado provincial puede hacer frente a esa faltante”.