El dólar blue aumentó 20 pesos

El dólar blue subió 20 pesos este martes y ya se vende a $1.035, en una jornada en la que operó con mucha demanda en la city porteña.

La suba fue acompañada también por los dólares financieros, en un martes donde las monedas y acciones de América Latina se desvalorizaban, arrastradas por la incertidumbre, ante el creciente conflicto entre Israel e Irán. Ante un incremento del conflicto en la zona del mundo de mayor producción petrolera, se espera que el precio del dólar se fortalezca a nivel global, al igual que el resto de los commodities. Con ese panorama, la divisa informal alcanzó el precio más alto en siete semanas.

Desde el primero de marzo que cotizó en $1.050, el billete blue había entrado en una meseta que lo llevó hasta abajo de los $1.000 pesos y a tener la brecha en niveles menores la 15% respecto del dólar mayorista. En estos momentos y luego de un alza de 50 pesos en las últimas siete jornadas la brecha del dólar blue se ubica en el 19,17%. Por su parte, el dólar MEP y CCL también continúan en un sendero al alza como en las últimas ruedas.

El MEP sube un 1,55% o 16 pesos y se ubica apenas por encima del blue en $1037,36, mientras que el CCL sube levemente unos cuatro pesos hasta los $1.078,94.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $868.50 cincuenta centavos sobre la cotización de ayer. El valor del billete en el Banco Nación es de $887,50 y en el promedio de los bancos es de $912,62. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.420.

En cuanto al Banco Central, en una jornada con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 265,197 millones, logró comprar otros 93 millones y continúa la racha positiva de compras. En abril, la entidad lleva acumulados US$ 2.195 millones y desde diciembre 2023 US$ 13.571 millones.

De esta forma, las reservas brutas del BCRA aumentaron en la jornada 125 millones de dólares.