El dolor y el recuerdo de los famosos al despedir a Carlos Reutemann en las redes sociales

Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Jorge Rial y Guillermo Vilas, entre otros, saludaron a la familia Reutemann tras el fallecimiento del recordado Lole.

Carlos Alberto Lole Reutemann, piloto de Fórmula Uno de 1972 a 1982, dos veces gobernador de la provincia argentina de Santa Fe y senador nacional de Argentina durante 22 años, murió este miércoles a los 79 años por complicaciones derivadas de hemorragias digestivas.

En las redes sociales, la noticia tuvo una gran repercusión entre los amantes del automovilismo, en diversos medios de comunicación de todo el mundo, pero también en la comunidad artística y la farándula local.

“Con profundo dolor despido a Carlos Reutemann. Santafesino ilustre y querido, ex piloto de Fórmula 1, que llegó a gobernar mi amada provincia de Santa Fe en dos oportunidades. En este momento tan difícil quiero hacer llegar un cálido saludo a su familia”, publicó Mirtha Legrand en su Twitter, junto con una foto en la que se los ve juntos a ambos, en la previa a un almuerzo. Por su parte, Nacho Viale, nieto de la diva y productor de las mesazas, escribió un escueto y elocuente: “QEPD Lole”.

En tanto, Marcelo Tinelli citó el tweet en el que Cora Reutemann, hija del santafesino, anunció el triste desenlace. El conductor de ShowMatch simplemente reposteó el mensaje junto con dos emojis de corazón roto.

“Este es mi recuerdo del Lole. El día que no acató la orden de dejar ganar a Alan Jones. Un abrazo a su familia”, escribió Jorge Rial junto con una foto en blanco y negro que retrató ese momento histórico mencionado, que marcó un punto de quiebre en la carrera de Reutemann.

La ex vedette y actual diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata escribió: “Mis condolencias a la familia del Senador Carlos Reutemann en este día tan triste. Lole, que en paz descanses”, junto con una foto de Lole en sus días de corredor de Fórmula 1 y arrobando a las hijas de Reutemann, Cora y Mariana.

“Un fuerte abrazo a todos los familiares del Lole. QEPD. Familia Vilas”, se publicó en la cuenta oficial de Twitter del histórico tenista Guillermo Vilas. “Lamento mucho el fallecimiento de Lole Reutemann, gran persona y deportista que deja un legado difícil de igualar. Mucha admiración. Todo mi cariño a su familia y seres queridos”, publicó Gabriela Sabatini.

“Gracias por desobedecer el cartel en Jacarepaguá. Por esas mañanas de ATC escuchando a Héctor Acosta. Fui hincha de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Insulté a Frank cuando te mandaron al bombo en Las Vegas. Conocí los circuitos del mundo gracias a vos. QEPD Lole Reuteman”, fueron las palabras que utilizó Juan Pablo Varsky para recordarlo.

“Adiós Lole… que tristeza. Te vi todos los domingos con mi papa y mis hermanos, fuimos al autódromo a alentarte como BARRA BRAVAS… Si en el cielo se te acerca un pelado y te cholulea… es mi viejo… Él lloró cuando te robaron el Campeonato!! Adiós LOLE ADIOS CAMPEÓN”, expresó con emoción Mariano Iúdica, conductor de Polémica en el Bar (América), junto con una foto retro en blanco y negro.

“Fue un grande. QEPD. Saludos a la familia”, dijo Nancy Pazos al retwittear el mensaje de Cora Reutemann. “Un joven periodista deportivo llamado Alfredo Leuco a punto de entrevistar a Carlos Reutemann, figura mundial de la F1. Mis respetos y pésame a la familia de Lole”, describió el periodista Alfredo Leuco junto con una foto en la que se los ve a ambos, hace varias décadas atrás.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, informó Cora, una de las hijas de Lole, en el tweet que citaron miles de personas, incluyendo a los famosos que saludaron a la familia tras esta dolorosa pérdida.

