El duro mensaje de Gianinna Maradona antes de la declaración de Leopoldo Luque: “Te merecés todo lo que hiciste a otros”

Leopoldo Luque será el último de los siete acusados en prestar declaración indagatoria. El neurocirujano fue señalado como quien conducía el tratamiento de salud del ex campeón mundial en México-1986, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov. El médico deberá comparecer desde el mediodía ante la Fiscalía de San Isidro, donde puede presentar un escrito y negarse a responder preguntas o hacer una declaración ampliada.

En sus redes sociales, Gianinna Maradona le dedicó un durísimo mensaje al hombre que está imputado por el fallecimiento de su padre. “Hoy declara él, sacada es poco… Quiero verlo preso ayer, a él y a toda su banda de lacras. Me gustaría estar ahí para mirarlo a los ojos. Luque, te merecés todo lo que les hiciste a otros. Vos sabrás si esto te da miedo o felicidad”, sentenció.

La defensa de Luque podría basarse en negar haber sido el médico de cabecera del ex entrenador. Recordemos que será indagado por “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. En ese sentido, los fiscales manifestaron que el profesional “no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro requería, librando su destino a su suerte”.

Antes que él, ya declararon un enfermero, una enfermera, el superior de ambos, una médica coordinadora de la atención domiciliaria, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. Esta última declaró por más de 4 horas frente a los fiscales que investigan el caso en San Isidro.

Además de presentar un extenso escrito respondió las más de 60 preguntas que tenían preparadas los investigadores. En su defensa dijo que su labor no tuvo nada que ver con la muerte de Diego y que ella nunca echó a los acompañantes terapéuticos ni al médico clínico. Y admitió que escribió una historia clínica sin haber visitado al astro.

Agustina Cosachov está imputada por dos delitos. El primero, homicidio con dolo eventual relacionado a su accionar en el tratamiento médico de Maradona en general, y el otro más puntual por falsear un documento en el que decía que había visto a Diego en su casa del country Campos de Roca en La Plata cuando en realidad, según los fiscales, ella nunca acudió a ese lugar.

La acusación, que forma parte del documento oficial con las imputaciones elaboradas por la fiscalía a principios de mayo, le valió ser investigada por el delito de falsedad ideológica. En la indagatoria de hoy ensayó una defensa al respecto: “Revisando los hechos y recursos hacia atrás, hoy en día pienso que quizás hubo un error material e involuntario de la fecha que consigné en la historia clínica y a partir de allí se generó la confusión. Además ese documento nunca salió de mi casa y por ende no se utilizó”.

