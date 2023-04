El efecto que causó la carta de desalojo que el padre de Piqué le envió a la familia de Shakira

Aunque la cantante y sus padres ya no están viviendo en Barcelona, la familia del padre de sus hijos Milán y Sasha sigue en pie de guerra

Shakira y Gerard Piqué siguen generando noticias en torno a su separación, la cual fue anunciada hace más de diez meses. Esta vez, ocurrió a raíz de la intempestiva mudanza de la colombiana, sus hijos y también sus padres hacia Miami. Todo comenzó cuando la cantante se comunicó con el ex futbolista para informarle que la celeridad del viaje tuvo que ver con el estado de salud de su padre -William Mebarak, de 91 años-, quien estaba internado en una clínica en Barcelona en la que no pueden continuar con su tratamiento necesario.

Es por esto que Shakira consiguió un centro médico en Estados Unidos donde sí podría realizarlo y como recibió el permiso de los médicos catalanes, decidió adelantar la fecha del viaje. Pero si bien Piqué estaba al tanto de la mudanza, se generó tensión ya que el ex jugador del Barcelona estaba disgustado con el repentino cambio de fecha.

Fue ahí que Shakira esgrimió a Piqué que su padre, Joan Piqué, le había un correo para avisarle que debía dejar la casa familiar en un plazo máximo que se vencía el 30 de abril. Piqué padre es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL y la instó a abandonar el domicilio familiar de Esplugues de Llobregat. A partir de esto, medios europeos registraron que en los últimos días se vio la recolección de unos instrumentos médicos en la casa en la que solían vivir Shakira y Piqué, los cuáles serían de William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll, padres de la artista colombiana.

A través de sus redes sociales Shakira confirmó que dejaba Barcelona, ciudad en la que se estableció para formar una familia junto a Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. Pues hasta finales de marzo tenía plazo la cantante colombiana para mudarse de la casa que compartieron como familia y que ahora pertenece a los padres del ex Barcelona.

Por eso, se ha conocido que los abogados de Gerard Piqué se tendrán que reunir con el equipo legal de Shakira para llegar a los acuerdos necesarios en relación con las vistas y viajes de los niños y, así, que Piqué pueda verlos y compartir tiempo con ellos. Distintas fuentes aseguraron que el abogado de Piqué, Ramón Tamborero motivó una reunión entre las partes que tendrá como objetivo “organizar todo” el tema de la custodia y los tiempos que tendrá el exjugador del Barcelona para compartir con sus hijos.

En la mañana del lunes 10 de abril de 2023, la cantante publicó una carta dirigida a los medios de comunicación en la que les solicitó que se respete la intimidad de sus hijos. A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió dos imágenes con texto en la que comenzó por explicar los cambios que ha vivido y que, al ser una figura pública, comprende el interés permanente de la prensa por el conocer detalles de su día a día y de su entorno.

“En estos momentos de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia”, agregó. “Mis hijos Milan y Sasha han vivido una año muy difícil, sufrieron un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, dijo cómo este tema también afecta a sus hijos.

