El elogio de Nicole Neumann a Manu Urcera, ¿con una indirecta a Cubero?

Hace ya más de cuatro años que Nicole Neumann se separó de Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas. Y si bien cada uno rehízo su vida -él está en pareja con Mica Viciconte, con quien espera su primer hijo juntos, y ella está muy feliz con José Manuel Urcera -, siempre suele aparecer alguna declaración pública en la que surge algún reclamo. Es que la separación entre el futbolista y la modelo fue por demás escandalosa y aún hay algunos conflictos que siguen sin poder resolver entre ellos.

En este contexto, la jurado de Los ocho escalones del millón fue muy picante a la hora de comparar a su actual pareja con su ex. Todo comenzó en una entrevista que le concedió a Catalina Dlugi, en donde habló de cómo fue la primera cita con el piloto de automovilismo. “Esa primera vez fue muy tranca, él estaba también medio tímido, yo estaba aterrada porque venía de toda esta etapa que te comenté y obviamente dije “no va a ser el de 30″. Porque no, porque yo estoy proyectando otra cosa”, comenzó expresando en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Y agregó, filosa: “Fue un prejuicio mío porque yo quería un hombre maduro, que ya esté más allá, que pueda lidiar con toda mi situación que ya tengo tres hijas, un montón de cosas, y pensé que por ahí él no iba a ser el indicado para todo eso. Y sin embargo, me sorprendió enormemente porque la verdad es que es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida, te diría”.

En ese sentido, también aclaró los rumores que indican que quiere convertirse nuevamente en madre. “Hace meses que me preguntan si tengo proyectos con Manu, si volvería a ser mamá, y sí lo hemos hablado, él en algún momento tendrá el deseo porque no tiene hijos, entonces es una re posibilidad, pero no fui a ninguna clínica de fertilidad. Llegado el momento, si lo planificamos con todo el amor del mundo, se hará todo lo que se tenga que hacer”, explicó.

Por otra parte, habló sobre el debut de su hija mayor como modelo. “Me sorprendió enormemente, porque Indiana es la más tímida e introvertida, que yo también lo era pero uno en la adultez se maneja de otra forma. Ya le había comentado a una amiga mía “quiero ser modelo como mi mamá”, y me re emocionó porque ella nunca me lo dijo a mí en palabras”, contó conmovida.

Días atrás, Nicole también había ironizado sobre la familia ensamblada que formará con Cubero y Viciconte. “Ellas siempre quisieron tener un hermanito, así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío, así que no les basta: ‘Mamá, queremos tener un hermanito tuyo. Bueno, vamos a ver chicas”, explicó con una sonrisa en un móvil de Intrusos. Y consultada sobre los dichos de Mica sobre que la llegada de su hijo iba a traer la paz a la familia, se mostró cautelosa. “Ojalá. Las cosas se concretan en hechos, ojalá así sea”, señaló. Y consultada por el cronista Alejandro Guatti, dio más precisiones. “Lo espero hace cinco años, y no puedo hablar por otros. Yo estoy muy en paz, siempre estoy atrás de eso y ojalá que así se dé. No tengo la bola de futuro, y en un momento perdí las esperanzas, pero nunca se sabe”, cerró.

