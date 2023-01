El emotivo mensaje que Nicolás Cabré le dedicó a la China y la picante respuesta de la actriz

El actor recibió la visita de su ex y de la hija de ambos, Rufina, en el teatro donde dirige Tom, Dick & Harry y publicó un sentido comentario en su cuenta de Instagram

Nicolás Cabré debutó este año como director teatral en la comedia Tom, Dick & Harry en el Multiteatro y recientemente tuvo en esa sala la visita de dos espectadoras de lujo: su hija, Rufina, y la mamá de la pequeña y ex del actor, Eugenia “la China” Suárez. Feliz por la presencia de las dos mujeres para ver su obra, el flamante director hizo un emotivo posteo en las redes sociales, que recibió una picante respuesta por parte de quien fue su pareja.

Cabré subió a su cuenta de Instagram dos fotografías en las que se lo ve, en un ambiente del teatro, junto a la pequeña Rufina, de nueve años, y a la China Suárez. El actor y ahora director mantiene una excelente relación con la mamá de su hija, algo que expresa cada vez que puede en las redes y en las entrevistas.

En las imágenes que compartió el actor de Son amores en la red social es posible ver a los tres integrantes de la familia que sonríen muy genuinamente. Junto a las postales de felicidad, en la misma publicación, Cabré le dedicó un tierno mensaje a su ex: “No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero”.

El posteo del director de Tom, Dick y Harry recibió más de 280.000 me gusta y comentarios muy elogiosos, especialmente de la gente que resaltaba el hecho de que, pese a estar separados, Nicolás y La China sabían mantener una relación adulta y amable para brindarle el mayor bienestar a Rufina.

También, hubo varios comentarios destinados a resaltar la belleza de la pequeña y su cara de alegría al estar junto a sus padres.

La respuesta de la China

Pero quien también quiso comentar la publicación del actor, y lo hizo con un tono algo irónico, aunque también desde el respeto, fue la propia China Suárez que expresó su sorpresa pero también su satisfacción por la actitud de su ex. La actriz de El hilo rojo resumió en pocas palabras lo que quería decir. “Quién te ha visto y quién te ve demostrando”, escribió, con el agregado de una larga risa que expresa picardía: “Jejejeje”.

El comentario de la mamá de Rufina da cuenta de un importante cambio que vivió en los últimos tiempos Cabré, que antes era reacio al uso de las redes sociales para mantener en resguardo su privacidad. Pero ahora, a instancias de su hija, como él mismo lo ha expresado en distintas entrevistas, se ha volcado un poco más a ellas.

En ese sentido, el actor abrió en julio del año pasado su propia cuenta de Instagram, en la que comparte con sus seguidores imágenes y recuerdos de su carrera, posteos de su pasión por el running y, por supuesto, postales y novedades de su familia, como la publicación que subió hace dos días de la visita de Rufina y la China al Multiteatro.

En términos profesionales, Nicolás Cabré, en esta temporada estival porteña cumple con su papel inédito como director de teatro, pero también continúa aumentando su dilatada trayectoria como actor. En el primero de los roles mencionados, el ex Son de Diez dirige al Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mariano Martínez, María Valenzuela y un gran elenco en la comedia Tom, Dick & Harry en el Multiteatro.

En tanto, como actor, Cabré protagoniza junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi la obra Me duele una mujer, en el teatro Astral. Aquí, el intérprete de Los únicos actúa bajo la dirección de Manuel González Gil.