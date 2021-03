El empleo formal cayó 3,4% en 2020 y sólo Tierra del Fuego recuperó puestos de trabajo privados

Compartir

El 2020 generó muchos cambios en el mercado laboral y una fuerte reducción en los puestos de trabajo, aunque a partir de octubre en varias actividades económicas comenzó a gestarse una vuelta a la producción.

Las consecuencias de la recesión que arrastraba el país, más la pandemia y su posterior cuarentena, hicieron que se redujera la cantidad de trabajadores del sector privado. Según los últimos números del Ministerio de Trabajo, durante el 2020 el total de argentinos y argentinas asalariados se contrajo 2,1% (-202.100 trabajadores), con retrocesos de 3,4% en el sector privado y 3,9% en el trabajo en casas particulares (-19.200), mientras que el sector público presentó una suba de 0,6% (+19.300).

Casi todos los distritos del país mostraron una contracción en los puestos de trabajo del sector privado. Solo una provincia mostró en 2020 un incremento: Tierra del Fuego.

Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, durante el año pasado la isla de Tierra del Fuego creció un 8,8% e incorporó 2.896 empleos en blanco. Las restantes provincias mostraron caídas de diferentes magnitudes: 15 por debajo del promedio nacional y otras ocho por encima. Según Politikón, Neuquén tuvo la mayor contracción con una baja del 9,6%, que equivale a la pérdida de 11.641 empleos privados en el año.

Lo que muestra el informe es que hay jurisdicciones que acumulan ya varios años de caída del empleo privado formal. El trabajo detalla que el período comprendido entre el 2017 y el 2020, y señala que hay provincias como Formosa, San Luis, La Pampa y Río Negro que mostraron pérdida de puestos privados durante todos esos años.

Otras vieron su último crecimiento en 2017. Pero Neuquén, por ejemplo, creció en todos esos años, salvo en 2020, donde tuvo la mayor caída.

“De esta forma se evidencia que la crisis del empleo formal no es propia de la pandemia, sino que arrastra varios años: tampoco se inició con la crisis del 2018, ya que numerosas provincias arrastraron caídas en los años previos. Dentro de la crisis laboral generalizada, el 2017 fue una especie de oasis donde fueron varios los distritos que crecieron”, explicó la consultora.

Medido en términos absolutos, las provincias que mostraron un mercado laboral formal privado más importante son aquellas en las que naturalmente se encuentra el mayor número de empleos perdidos. Así, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires fue una de las que más perdió con una baja de 45.915 empleos; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdió 73.634, seguida por Córdoba con 12.711, Mendoza con otros 13.223 y Santa Fe con 10.689. En términos relativos, Mendoza y la CABA son las que muestran los mayores descensos. Santa Fe, la que menos.

Aunque son los distritos que más pérdidas tuvieron, esas cinco provincias participan del 76% del total de los asalariados registrados del sector privado, y a su vez, representan el 77% del total de los empleos perdidos en el año.

Si a ellos se les suma Neuquén, que es la otra provincia con pérdidas superiores a los diez mil empleos, se observa que entre seis distritos se repartieron el 83% del total de los puestos de trabajos privados formales, pero representan a su vez el 78% del total de los asalariados privados formales actuales en el país.

Tomando como punto de referencia el último mes sin pandemia (febrero), el trabajo de la consultora muestra que el total nacional está todavía 3,1% debajo (187.029 empleos menos).

A nivel subnacional, la situación no es del todo diferente: apenas dos provincias ya lograron recuperarse y superar, en diciembre, el volumen registrado en febrero: Tierra del Fuego (+7,8% contra febrero) y San Luis (+0,6%). Otras tres provincias quedaron a tiro, a menos de un punto de alcanzar o superar ese nivel: Misiones (+0,4%), La Pampa (-0,8%) y Corrientes (-0,9%).

Otras ocho provincias, finalmente, tienen un nivel de descenso inferior al total nacional, y las once restantes lo superan.

