«El empleo se mantiene, nos falta recuperar el poder adquisitivo»

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, destacó la “posibilidad extraordinaria” del país hacia el futuro, al tiempo que reconoció las “luchas” del presente, referidas a las reservas y la inflación.

“Hay varias luchas que se están dando al mismo tiempo. La primera es reforzar las reservas y no gastar los dólares hasta que pase este efecto terrible que fue la sequía y que nos sacó casi US$ 20.000 millones de ingresos”, señaló el funcionario este miércoles a la mañana en diálogo con Radio 10.

Por otro lado, subrayó que otra problemática “pendiente” es la inflación.

“Sabemos que licúa el salario y provoca la pérdida de poder adquisitivo, y, sin eso, no se puede sostener la demanda y el mercado interno”, indicó.

«Las medidas tomadas hasta hoy mantuvieron el nivel de actividad”José Ignacio de Mendiguren

Si bien sostuvo que se la puede “atacar” a través de “acuerdos de precios” o un “sendero de orden fiscal”, afirmó que “la solución estructural de fondo es con un fuerte crecimiento que derrame”.

De todos modos, De Mendiguren señaló que las medidas tomadas hasta hoy “mantuvieron el nivel de actividad” y recordó que, de hecho, ya se llevan “34 meses consecutivos de generación de empleo formal”.

“Siempre las crisis tradicionales cuando les tocó a los que hoy están en la oposición, lo primero que se destruía era el empleo. El empleo lo estamos manteniendo; lo que nos falta ahora es poder recuperar el poder adquisitivo”, manifestó.

