El enojo de Violeta Lo Re con la serie de Fort: “Pedí un resarcimiento económico y no me llamaron más”

La serie sobre la vida de Ricardo Fort todavía no empezó a realizarse pero los problemas parecen multiplicarse. Cuando la convocaron, Violeta Lo Re escuchó y decidió, más allá del amor por su amigo, pedir un resarcimiento económico para dar su testimonio.

En diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), la actriz comentó: “Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más”. Lo Re, que perdió hace años contacto con la familia y amigos del empresario, remarcó: “Esto tiene una mirada más allá del amor de sus hijos por su padre, pero yo trabajo de esto”.

“Si van a necesitar de mi tiempo, me encantaría que me paguen. Yo fui parte de la iniciación de Ricardo en los medios y fui el contacto entre Fort y los canales para que él pueda llevar adelante el reality”, sostuvo la mujer que en algún momento llevó el titulo de “novia” del padre de Marta y Felipe Fort.

Hace unos días, Virginia Gallardo también escuchó la propuesta y decidió no ser parte porque ahora tiene familia y su vida es otra, tal como argumentó. Y parecía que había quedado todo en claro. Sin embargo, la panelista de Intrusos (América) debe seguir explicando por qué tomó esa determinación.

La hija de Ricardo, Martita, dijo en sus redes sociales que estaba “decepcionada” por la decisión de Virginia y que no estaba de acuerdo pero lo aceptaba. “No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chicos que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero, fin”, dijo Gallardo.

Virginia Gallardo tuvo un noviazgo con Ricardo Fort con una enorme exposición en los medios. Tras su separación, siguieron con una buena relación hasta la muerte del millonario en 2013. Incluso, ella se mantuvo en contacto con sus hijos, Martita y Felipe Fort, y participó de algunas reuniones o festejos familiares. Pero ahora el vínculo se cortó definitivamente desde que la panelista de Intrusos anunció que no participará en el documental que preparan sobre el chocolatero.

“Estuve al pie del cañón, nunca quise ser el centro de atención en nada. Yo quería bailar. Y no soy ingenua, estar en esa situación, me dio visibilidad, pero no lo busqué. Ni al velorio de Ricardo fui. A mí me genera angustia. Yo no esperé ese final más allá de estar separados. Yo le di explicaciones a Martita y quizás no le bastó, pero la entiendo”, cerró Gallardo sobre el momento de exposición que le permitió llegar a los medios.

