El equipo de la Selección que probó Scaloni para el debut en las Eliminatorias

Hasta hoy la primera duda que tenía Lionel Scaloni para armar el equipo que enfrentará a Ecuador en el debut por las Eliminatorias Sudamericanas, era puesto de centro delantero entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Pero este miércoles se sumó otra posible variante y que apunta a unas de las máximas figuras del seleccionado argentino campeón del mundo: Ángel Di María.

Luego del entrenamiento vespertino de hoy se conoció que Fideo podría no ser titular este jueves en el Estadio Monumental y en su lugar quien aparece es Nicolás González, un jugador que está muy bien en la consideración del entrenador y del cuerpo técnico y que formó parte del proceso desde 2019 para un amistoso ante Ecuador. Luego retornó en la previa a la Copa América 2021 que Argentina ganó en Brasil y cada vez que se lo necesitó en el campo de jugo respondió.

El actual delantero de la Fiorentina se perdió el Mundial Qatar 2022, pero fue invitado a participar del evento para acompañar a los jugadores en la concentración y en los festejos en la consagración tras la épica final ante Francia. Luego el ex atacante de Argentinos Juniors volvió a ser citado y fue titular en el segundo partido amistoso jugado este año ante Curazao en Santiago del Estero. Esa noche convirtió uno de los siete tantos albicelestes.

Aunque la decisión de Scaloni también puede tener que ver con un plan para el segundo partido que será el próximo martes ante Bolivia. Sabido es que Di María se adapta muy bien a la altura y el estratega de Pujato analiza que Fideo puede ser clave en el duelo que se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Con esa posible variante, Di María no integraría el once inicial ante Ecuador y quizá jugaría algunos minutos. La estrategia sería resguardarlo para el segundo cotejo, con el detalle de la altura en la que el punta del Benfica supo tener buenas actuaciones.

Para poder contrarrestar de la mejor manera la carta que tiene elenco boliviano, contar con un descansado Di María podría inclinar la balanza para Argentina. Las corridas de rosarino de 35 años pueden ser la llave a otro triunfo en La Paz. El 13 de octubre de 2020, en la segunda fecha de la pasada clasificación, la Albiceleste venció a Bolivia de visitante.

Di María, que está cumpliendo 15 años de su debut en la selección mayor, se muestra muy vigente y fue gravitante en el periodo previo al Mundial Qatar 2022 y en la final de dicho certamen marcó un golazo luego de una memorable jugada colectiva. En esta temporada que marcó su retorno al Benfica convirtió cuatro goles en cinco partidos y brindó dos asistencias.

Por el lado de Nico González, hoy en la Fiorentina, lleva los mismos tantos y encuentros que Fideo. Se lo ve muy bien en lo físico al delantero de 25 años y es posible que Scaloni le ratifique la confianza para salir de entrada al campo de juego del Estadio Monumental este jueves desde las 21. La otra duda es el centro delantero, entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por estos días Scaloni suele repetir que lo conseguido en Qatar fue histórico, pero que llegó el momento de dar vuelta la página y comenzarán los partidos por los puntos. Arrancar las Eliminatorias con puntaje perfecto resultaría un envión ideal de cara a la clasificación para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

