El equipo Petronas presentó la Yamaha de Rossi y Morbidelli

Compartir

Linkedin Print

El equipo Petronas SRT dio a conocer en sociedad la Yamaha que Valentino Rossi y Franco Morbidelli usarán en la temporada 2021 de MotoGP.

La temporada 2021 de MotoGP comenzará el próximo 28 de marzo con el Gran Premio de Qatar. Por eso, las diferentes estructuras ya piensan en lo que será ese arranque, como el Petronas SRT, que presentó la Yamaha que manejarán Valentino Rossi, en su primera temporada con el equipo, y Franco Morbidelli.

Para Morbidelli será su tercera temporada en el equipo. Mientras que Rossi, a sus 42 años, estará dentro de la estructura con una moto con apoyo oficial completo. El Petronas SRT ya suma seis éxitos en la categoría reina gracias a los triunfos de Fabio Quartararo y Morbidelli el año pasado.

“2021 es un nuevo reto para mí. Sigo con Yamaha, pero me uno a un nuevo equipo. Petronas ha demostrado ser capaz de lograr grandes cosas, y mi objetivo es conseguir eso mismo esta temporada. Es una nueva experiencia y no puedo esperar para subirme a la moto en el primer test. Estoy listo. Espero ser competitivo, pelear por ganar carreras, por podios, y por una buena posición en la clasificación a final de año. Estoy muy centrado en mejorar”, señaló en primer término Rossi.

Sobre compartir estructura con Morbidelli, “Il Dottore” dijo: “Me siento orgulloso de formar parte de este equipo, que es joven, pero que ya ha demostrado ser competitivo. Somos una pareja de pilotos muy interesante. Nos conocemos mucho y entrenamos juntos”.

Por su parte, Morbidelli sostuvo: “Hay muchas cosas que me gustan de este equipo. La gente, de entrada. La profesionalidad es altísima, pero lo que me gusta más es la gente. Para este año, que compartiré taller con Vale, espero que sea una gran temporada”.

Compartir

Linkedin Print