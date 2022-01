El Estado Provincial sigue garantizando el derecho a la vivienda

Compartir

El Gobierno de la Provincia prosigue con la recuperación de módulos habitacionales que no son habitados por sus adjudicatarios y, como un acto de verdadera justicia social, los destina a familias que verdaderamente lo necesitan.

A través de distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Formosa, se realizó la restitución de derechos a una familia radicada anteriormente en una pequeña casa prestada por el Aeroclub Formosa. La familia está conformada por G., su marido y sus dos hijos, uno de los cuáles padece una discapacidad motriz.

Con la llegada de la pandemia la familia quedó sin sustento, debido a que uno de sus hijos y el marido trabajaban en el Golf Club y quedaron sin ingresos después de que cerrara sus puertas. Como consecuencia, su hijo mayor cayó en una profunda depresión y sobrelleva una discapacidad luego de intentar quitarse la vida y su marido se enfermó del colon.

Por otra parte, días atrás el Ministerio de la Comunidad dispuso la desafectación de un módulo habitacional a su adjudicataria que, pudo constatarse, hacía meses no habitaba la unidad. La situación había sido advertida, se dio aviso a la adjudicataria y tras un tiempo prudencial, al no tener respuestas, el equipo del programa Mejor Calidad de Vida recuperó la unidad habitacional.

Ante estas situaciones, el Gobierno de la Provincia, a través de políticas públicas busca brindar seguridad, contención integral y restituir derechos, garantizando el bienestar de las familias que viven en situación de vulnerabilidad. Las condiciones en las que vivían G. y su familia no eran las óptimas, considerando el grado de discapacidad de su hijo y la enfermedad de su marido, por lo que tras un trabajo minucioso de distintas áreas del ministerio se les hizo entrega del módulo recuperado. Actualmente la familia se encuentra habitando el módulo, felices y con ganas de progresar.

Mejor calidad de vida

Desde el programa de módulos habitacionales se continúa trabajando en la entrega de los mismos, pero respetando siempre los criterios de entrega establecidos, contemplando no sólo la construcción y adjudicación de las unidades sino también garantizando los servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica, al agua potable, a cloacas, calles, el servicio de transporte urbano y de seguridad, y todo tipo de asistencia familiar integral, que constituyen una mejor calidad de vida.

Esta importante respuesta que el Estado Provincial da a la necesidad habitacional, con un profundo criterio de justicia social y equidad, mediante la implementación de este novedoso sistema de módulos habitacionales, único entre las provincias del país y sin costo alguno para los beneficiarios, se lleva a cabo con fondos netamente provinciales.

