El estudio detrás de «Psycho-Pass» adapta este exitoso manga coreano al anime

La variante de los mangas japoneses en Corea del Sur es el manhwa, historietas de gran éxito que, gracias a su sitio web de distribución Webtoon y el furor por las producciones surcoreanas, están escalando rápidamente entre el público internacional. Dentro del género de fantasía y acción Solo Leveling se ha destacado como una franquicia popular desde su estreno en 2018, siendo una adaptación de la novela homónima escrita por Chugong. Ahora, el reconocido estudio A-1 Pictures, presentará la historia en formato de animación a través de la plataforma Crunchyroll, el próximo 6 de enero.

La trama nos introduce en un universo alterno donde emergen “Portales” que se conectan a otras dimensiones, posibilitando el ingreso a la Tierra de criaturas monstruosas. En respuesta, se originaron los “Cazadores”, individuos con habilidades extraordinarias que combaten contra ellos. Dentro de los más débiles de este grupo, seguimos al de peor desempeño, Sung Jin-Woo, un joven a quien la vida le cambiará drásticamente cuando, durante una expedición, termina al borde de la muerte, desbloqueando un misterioso poder que le permite ver un sistema de interfaz similar a los juegos de rol, con una guía para “subir de nivel” y fortalecerse a través de tareas y misiones.

Un estudio detrás de

animes importantes

Con gráficos en movimiento realizados por Production I.G, responsables de Attack on Titan Chūgakkō y Psycho-Pass; el primer episodio será titulado “I’m Used to It” y contará con la dirección de Shunsuke Nakashige y Hirotaka Tokuda, reconocidos por su trabajo en la serie Sword Art Online. El tema de cierre, “Request”, estará a cargo de Krage, mientras que la canción de apertura será interpretada por Hiroyuki Sawano y el grupo de k-pop Tomorrow X Together, bajo el título “LEveL”.

Los productores de A-1 Pictures, Atsushi Kaneko y Sota Furuhashi, comentaron sobre el proyecto durante el reciente evento de estreno en Los Ángeles, enfatizando su deseo “A pesar de ser el responsable de la animación, intenté evitar los manhwas porque el nivel de acabado es muy alto”, dijo Kaneko durante la rueda de prensa. “Quería asegurarme de que mi equipo, animadores y creadores, tuvieran suficiente espacio para expresar su creatividad e ideas sin limitarse por el webtoon”, añadió.

Asa Suehira, director de contenidos de Crunchyroll, también expresó su entusiasmo por el lanzamiento, subrayando la búsqueda constante de la plataforma para encontrar historias fascinantes: “Esta es una serie innovadora que ha cautivado la imaginación de los aficionados de todo el mundo, y estamos encantados de formar parte del viaje para darle vida”.

El destacado elenco de voces en japonés incluye a Taito Ban como Jinwoo Sung, Genta Nakamura en el papel de Yoo Jinho, Haruna Mikawa como Sung Jinah, Reina Ueda interpretando a Cha Hae-In, entre otros. Además, se anunció que se realizarán doblajes en otros idiomas, aunque las fechas de lanzamiento aún no están confirmadas.

Fecha de estreno y

sinopsis de «Solo Leveling»

Lee aquí la sinopsis oficial: “Ha pasado más de una década desde que de repente apareció un camino llamado “puerta” que conecta este mundo y otra dimensión, y personas con poderes sobrehumanos llamados “cazadores” han despertado. Los cazadores usan sus poderes sobrehumanos para conquistar mazmorras dentro de las puertas para ganarse la vida, y Sung Jinwoo, un cazador de rango más bajo, es considerado el cazador más débil de toda la humanidad. Un día, se encuentra con una mazmorra doble, una mazmorra de alto nivel escondida dentro de otra de bajo nivel. Frente a Jinwoo gravemente herido, aparece una ventana de misión misteriosa. Al borde de la muerte, Jinwoo decide emprender la misión, lo que lo convierte en la única persona que puede subir de nivel”.