Fabián Olivera: «Hoy no tenemos militantes en espacios importantes»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el ex concejal capitalino y dirigente radical Fabián Olivera quien habló del rol de la militancia en la política y lamentó que “muchos dejaron de lado la militancia” y por eso “espacios como La Libertad Avanza ganó fuerza en barrios populares. Hoy no tenemos militantes en espacios importantes”.

Al comenzar la entrevista, el radical fue consultado por cómo está el radicalismo hoy tras las fuertes peleas protagonizadas públicamente entre dirigentes en el marco de las PASO. “Lo que está mal es la UCR y por eso vemos un Juntos por el Cambio dibujado, porque acá lo que hay es legisladores que hacen acuerdos personales, no institucionales. Y la interna fue dura porque no hubo proyecto, eran dos candidaturas totalmente personalistas”, dijo.

Seguidamente, Olivera se refirió al rol de la militancia ante la sociedad y señaló que está complicado para todos los partidos políticos, y en el caso del oficialismo por ejemplo “Insfrán tiene que salir a hacer campaña, trabaja más que todos. Se puso la campaña al hombro de un candidato que no lo quiere; debe ser uno de los gobernadores que más milita por un candidato que no le gusta”.

Cuando se le preguntó por qué cree que sería de Formosa sin Insfrán respondió: “va a ser difícil, muchos van a tener que trabajar. El que más milita el espacio es él, los muchachos dejaron de militar y si no estuviera van a tener que trabajar; creo que Milei por ejemplo ganó en muchos barrios populosos porque los muchachos dejaron de militar”.

“No hay más militancia, los cargos ya no se ganan a través de la militancia, el problema que tenemos es que los muchachos piensan que llegan porque son iluminados de Dios. No estoy en contra de que lleguen personas que están formadas y demás, eso está bien, pero pienso que también se necesita tener en las filas personas que militan, que sepan de las necesidades de la gente, de acompañar, de estar, esa sensibilidad hace que a la labor legislativa le dé un contenido más humano, hablo de los dos partidos, y lo que hoy no tenemos es militantes en espacios importantes”, cuestionó el ex edil.

“En los partidos dejaron de militar, de ser ñoquis pasaron a ser legisladores. Insfrán está trabajando muchísimo para mantener sus dos diputados porque corre el riesgo de perder uno; También creo que Paoltroni tiene muchas posibilidades de llegar a senador, y quedaría afuera Naidenoff”, cerró diciendo Olivera.

