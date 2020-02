El formoseño Gastón Giménez deja Vélez Sarsfield y es nuevo jugador del Chicago Fire

Compartir

El Fortín llegó a un acuerdo con el club de la MLS y el formoseño Gastón Giménez viajará en marzo una vez concluida la Superliga. La institución velezana recibirá por la venta u$s 4,3 millones. Una baja sensible para el equipo de Gabriel Heinze.

El ‘Tonga’ llegó de Estudiantes como una inversión pero finalmente fue una de las piezas claves del equipo del ‘Gringo’. Determinante en el juego colectivo y por momentos muy lujosos con algunas perlas que hicieron delirar a los hinchas del Fortín.

La institución ‘velezana’ llegó a un acuerdo con Chicago Fire y vendió al jugador en u$s 4,3 millones limpios. El volante viajará a Estados Unidos a mediados de marzo una vez concluida la Superliga.

Heinze pierde un jugador clave por el que apostó desde un primer momento. Desde lo futbolístico, ya no podrá contar en el corto plazo por un jugador de estas características, teniendo en cuenta que Fernando Gago tiene un buen tramo de recuperación por su lesión.

Su trayectoria

Almirante Brown: Debutó en Almirante Brown en 2009. Su mejor paso fue en 2013 donde jugó 32 encuentros y marco 3 goles, con un total de 88 partidos, anotando 4 goles.

Atlético Tucumán: En 2014, fichó para el club tucumano con el cual formó una buena dupla de contención con Pablo Garnier que hizo vibrar a la gente. Sin embargo en la segunda vuelta, Giménez tuvo un declive en su rendimiento, y su equipo fracasó en el intento de ascenso a Primera División. Jugó 15 partidos anotando 1 gol, frente a Sportivo Belgrano.

Godoy Cruz: En 2015, Giménez pasaría a ser un nuevo refuerzo del «tomba», club en el cual pasaría dos temporadas. Giménez jugaría 68 encuentros y marcaría 4 tantos.

Estudiantes de La Plata: A finales de 2017, Giménez se convirtió en nuevo jugador del equipo pincharrata, siendo dirigido el mismo por Lucas Bernardi, que en su momento lo dirigió en Godoy Cruz. Disputó 13 cotejos y no marcó ningún gol.

Vélez Sársfield: En 2018, Giménez llega a la entidad de Liniers bajo las órdenes del Gringo,Gabriel Heinze y se convierte en figura y capitán, es citado a la selección de Lionel Scaloni.

Selección Argentina: Sus buenas actuaciones en Vélez Sarsfield le valieron una sorpresiva convocatoria a la selección argentina en noviembre de 2018. El entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, había citado llamativamente a Giménez días después de haber dado a concer la lista oficial de los jugadores convocados, junto al portero del Tottenham Hotspur, Paulo Gazzaniga. Disputó los últimos minutos de un encuentro amistoso ante México el 16 de noviembre, entrando a los 88 minutos por el mediocampista del Zenit, Leandro Paredes, donde la albiceleste triunfaría por 2-0 frente al tricolor.