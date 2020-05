El gas envasado debe pagarse $350, cualquiera sea el color del envase

Compartir

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario aclaró que el gas envasado es un insumo básico en todo hogar formoseño, y es susceptible de maniobras especulativas en tiempos de emergencia sanitaria, por lo que se deben tener ciertas normativas vigentes.

Todo expendedor de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilogramos está obligado a ofrecer el producto a un precio que no supere los $ 350, cualquiera sea el color del envase.

Asimismo, el precio del envase debe encontrarse exhibido en el local, o tendrá una pena de sanciones si se omite este acto.

En caso de detectar que estas condiciones no se cumplen, el usuario debe hacer llegar su denuncia por los canales habilitados a tal efecto, a fin de permitir a la Subscretaria tomar las medidas pertinentes.

En caso de envíos a domicilio, el precio puede variar por el servicio de delivery. En este caso, no existe un precio estipulado para envíos a domicilio.

Para garantizar la oferta y el precio del gas envasado en garrafas de 10 kgs., y en coordinación con los distribuidores de gas locales, habilitaron 11 puntos de venta en diferentes barrios de la Ciudad, respetando el Precio Máximo de Referencia de $ 350 para este producto.

Desde el sábado 25 de Abril, se habilitaron los siguientes puntos de venta de GLP en garrafas de 10 kgs.

Plaza Nueva Formosa: YPF Gas.

Plaza de Lote 111: Lescano Gas.

Casa de la Solidaridad del B° Juan Domingo Perón: REFSA Gas.

Cancha (detrás de la Capilla) – B° San Antonio: Lescano Gas.

Rotonda del B° Villa del Carmen: Parque Gas.

Rotonda Av. Los Gob. y Av. Soldado Formoseño: Lescano Gas.

Frente a la Sala de Prim. Auxilios – B° Eva Perón: Parque Gas.

Solidaridad – B° Juan Manuel de Rosas: REFSA Gas.

Playón del B° El Porvenir: SHELL Gas.

Mercado Frutihortícola: REFSA Gas.

Frente a la Escuela del B° Namqom: REFSA Gas.

Esta modalidad se extenderá al interior de nuestra Provincia, definiendo el cronograma de visitas y la frecuencia que serán oportunamente informados.

Si detecta que el precio de un producto ofertado excede los Precios Máximos de Referencia o si ya se encuentra fuera de la fecha de vencimiento, haga llegar su denuncia en cualquiera de los siguientes canales: Telefono 0800 – 444 – 0942 o por correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar Whatsapp: +1 203-402-8349. FB: /defensaconsumidorformosa