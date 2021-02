El gerente de Ponte propiedades habló de la nueva ley de alquileres que entrará en vigencia el mes entrante

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO Diego Scelso, gerente de Ponte propiedades, habló de la nueva ley alquileres que entrará en vigencia el mes entrante.

“Lo nuevo de la reglamentación que exige la ley tiene que ver con que después de que se firma el contrato, éste debe ser registrado en la AFIP”, confió.

Asimismo agregó que “hay un efecto que no se tuvo en cuenta, porque cuando uno informa a la AFIP no solo esta diciendo que el propietario va a cobrar esa plata, sino que el inquilino va a pagar ese dinero, es decir que tiene que poder hacerlo, y ahí nos vamos a encontrar con el problema de que los inquilinos que no estén blanqueados deberán justificar de dónde sale la plata”.

Al ser consultado por los costos dijo que “si uno eleva los costos para el propietario lo más probable es que aumenten los precios de alquileres, y de hecho lo estamos viendo porque han ido aumentando desde que salió la ley y ahora que se reglamentó también”.

