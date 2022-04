Inflación: «El Gobierno apaga el fuego con la poca nafta que hay», afirmó Buryaile

Compartir

La inflación del mes de marzo marcó un récord histórico que no se registraba hace 20 años en el país y su índice fue el más alto en la región del noroeste argentino, por ello el diputado nacional por Formosa y ex ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, utilizó una analogía para explicar las decisiones económicas del gobierno de Alberto Fernández. “El Gobierno apaga el fuego con nafta, con la poca nafta que hay”, dijo al Grupo de Medios TVO.

“La frase típica del Gobierno es multicausal , la inflación se debe a muchas cosas , decir eso es como decir todos somos responsables. El problema básicamente es que el Gobierno durante y después de la pandemia, cuando se dió la crisis sanitaria, entendió que la única solución para sostener un encierro desproporcionado que teníamos los argentinos, frente a la realidad que sometió a cierres que no existían en otras partes del mundo siquiera, era emitir dinero de una forma impresionante respecto a lo que se esperaba; esa impresión de dinero, es decir, darle a la maquinita , al año de toda esa emisión se empiezan a ver las consecuencias, esto es el plan platita , había que llegar a las elecciones, agregó el diputado.

El ex ministro nacional consideró que la actual realidad económica del país se debe en parte a que el gobierno de Alberto Fernández ha acrecentado el gasto público del Estado. “Cuando Alberto Fernández asumió dijo ´yo le voy a pagar a los jubilados con los intereses de las LELIQ´ y las multiplicó por 3 a las élites, entonces el problema concretamente es que no encuentran la receta por la cual la inflación se desborda, pero la receta no es más que gastar más de lo que se puede y el Gobierno lleva esto hasta un límite hasta la frontera de la pelea con los organismos internacionales”, argumentó.

Por ello Buryaile indica que la consecuencia directa de la administración económica no genera credibilidad en un mercado que se mueve por expectativas, “el Gobierno no despierta esa expectativa”. “La culpa es del Gobierno, no hay empresarios responsables de esto, lo que tienen es la responsabilidad de tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hay un por las dudas y ese por las dudas es que no se sabe si el Gobierno va a dar la apertura necesaria, acá no hay que buscar más responsables y culpables, yo leí lo que dijo el Ministro de Economía, hablan como Maradona antes de la apertura, hablan en tercera persona” manifestó el legislador.

En ese sentido expresó, que “es hora de que se ponga a gobernar Fernández porque ya termina su período, a cualquier Gobierno que no sea del peronismo, en plena pandemia, se le terminaba el gobierno, los sindicalistas están callados; cuando Macri ajustó la fórmula de los jubilados, que hoy estarían ganando un 20% más, tiraron 14 toneladas de piedras, ahora ajustaron a los jubilados y no pasó nada” concluyó.

