El Gobierno aseguró que los alimentos que posee en stock «están en perfecto estado» y están destinados «para todo lo que son emergencias», ya que afirmó que la asistencia a la población se canaliza a través de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

«La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir», sostuvo el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre.

El funcionario nacional remarcó que el Gobierno de La Libertad Avanza «cambió la política alimentaria y ya no se hace más en forma discrecional, sin trazabilidad: sólo el 8% de los comedores rendía la ayuda alimentaria».

«El robar se ha naturalizado, no les parece grave», se quejó De la Torre, quien insistió en que los alimentos que posee guardados el Gobierno son «un stock de reserva».

Y agregó: «El 90% de nuestra ayuda va en forma directa al bolsillo, con la Tarjeta Alimentar y la AUH. Arriba del 80% de la Canasta Básica Alimentaria se cubre con la Tarjeta Alimentar y la AUH gracias a los aumentos, cuando con el Gobierno anterior se cubría el 50%».

Al referirse a los cuestionamientos que recibe el Gobierno respecto a la política alimentaria, el secretario de Niñez y Familia señaló que «es entendible, porque hoy (el líder de la UTEP, Juan) Grabois no tiene la manija, la bolsa de alimentos para extorsionar a la gente y que vaya a las marchas».