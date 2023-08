El Gobierno calificó como hechos delictivos los intentos de robo a supermercados

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, coincidieron en encuadrar como «hechos delictivos» los intentos de robos a supermercados que se produjeron en los últimos días en Mendoza, en Córdoba y en el barrio 1.11.14 de la ciudad de Buenos Aires, e indicaron que desde el Gobierno nacional se está «siguiendo el tema muy de cerca».

En este sentido, Rossi sostuvo que no se advierte en esos hechos «una reacción social» sino que se trata de episodios que «merecen todo el peso de la ley», y precisó que hay «detenidos, con antecedentes».

En la misma línea, el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que «no han sido saqueos» sino «actos delictivos» para «generar conflicto».

«Son actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto; no hay otra cosa; no han sido saqueos, buscan provocar una acción para llamar la atención», aseguró Fernández en declaraciones formuladas a la prensa esta mañana, en las que afirmó que desde el Gobierno están «siguiendo el tema de cerca».

El funcionario sostuvo que se encuentran «atentos» desde la semana pasada cuando identificaron intentos de organizar este tipo de hechos a través de Whatsapp.

«Desde el primer momento lo venimos siguiendo en cada uno de esos lugares. En los chats incentivaban a encontrarse sin definir lugar ni formas. Hemos tenido un hecho en la 1-11-14 con la intención de robar un local que fue impedido por vecinos y donde la Gendarmería reaccionó con rapidez y detuvo a estas personas», afirmó en referencia a un hecho sucedido anoche en el barrio porteño de Flores.

Además, Aníbal Fernández señaló que en los hechos registrados «no hay mucho nivel de organización».

Segundas intenciones

«Yo creo que hay una segunda intención pero no sé si es por vocación política. El olfato me dice que no hay nada que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica», analizó Aníbal Fernández en diálogo con la prensa.

Al ser consultado sobre si se evalúa el envío de fuerzas federales por estos hechos, el ministro de Seguridad respondió que, «si es necesario, sí», y afirmó que no le asigna «valor a quién gobierne en las provincias en las que ocurrieron los hechos».

Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que no se advierte en esos hechos «una reacción social» sino que son «hechos que merecen todo el peso de la ley». Indicó además que hay «detenidos, con antecedentes».

«Estuvimos al tanto el mismo viernes: pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche en la 1.11.14 (en la ciudad de Buenos Aires). En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales. Hay detenidos por la autoridad policial y judicial, y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley», dijo Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.

Los hechos

En la noche del lunes un hombre fue detenido acusado de intentar ingresar junto a otras cuatro personas a un almacén ubicado en el porteño Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, más conocido como 1-11-14 de Bajo Flores, bajo la modalidad de «robo piraña», informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando unos cinco hombres armados con palos intentaron ingresar a un almacén ubicado en el Sector 3 de ese barrio de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, en Mendoza la Justicia imputó por robo agravado a siete personas que habían sido aprehendidas el fin de semana tras intentos de saqueo en supermercados y posteriores robos en comercios de los departamentos de Las Heras y Guaymallén.

Según se informó, en la primera Circunscripción Judicial, perteneciente al Gran Mendoza, hubo en total 28 aprehendidos, entre ellos 17 menores de edad, que fueron derivados a la Comisaría del Menor.

Por otro lado, en la ciudad de Córdoba veinte personas fueron detenidas este martes (16 mayores y cuatro menores) en distintos procedimientos realizados por robos ocurridos en 12 establecimientos comerciales, según consignó la Policía provincial en un comunicado.

En este sentido, el secretario de Seguridad provincial, Claudio Stampalija, detalló en declaraciones formuladas a Canal 12 que los aprehendidos fueron acusados por «varios robos e intentos de robos» en mercados, minimercados y otros locales comerciales.

Asimismo, afirmó que la investigación preliminar evidencia que, para cometer los ilícitos, «la convocatoria delictiva fue por grupos de Whatsapp y de voz a voz».

En ese sentido, consideró que por la modalidad hubo un «efecto contagio muy fuerte» con lo sucedido el domingo último en la ciudad de Río Cuarto, donde hay 24 detenidos por intentos de robos a supermercados.

«Hay algún patrón organizativo promovido, no precisamente por cuestiones políticos, sino un poco por la situación. Hay un apoderamiento indiscriminado de bienes y la génesis de sacar todo lo que encuentran en un lugar», analizó Stampalija.