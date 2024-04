El Gobierno de Formosa le reclama a la Nación más de $24.000 millones

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado Nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares; entre ellas está Formosa que exige fondos previsionales por 24.000 millones de pesos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Fiscal de Estado de nuestra provincia Stella Maris Zabala explicó que “la provincia de Formosa nunca ha arriado ninguna bandera, ninguno de los planteos jurídicos, porque es orden del gobernador defender a rajatabla los intereses provinciales, por lo tanto jamás hemos desistido de ninguna acción o planteo”.

Seguidamente indicó que la provincia de Formosa tiene una acción contra el Estado Nacional, al Anses, que es un procedimiento de “conocimiento ordinario”, es decir, es un proceso ordinario que requiere mayor tiempo que las otras acciones porque “es el tipo de acción con la que hay que plantear”.

“La provincia hizo una formal demanda contra el Estado Nacional para que se le condene a finalizar los procedimientos para dar cumplimiento a las compensaciones que le tiene que dar Anses a Formosa, que no son dadivas o un regalo, todo lo contrario, son compromisos de compensaciones que se deben porque hay pactos federales que se suscribieron para el empleo, la producción, compromiso federal y acuerdos bilaterales que suscribió oportunamente la Nación y la Provincia. El reclamo de Formosa es aproximadamente más de 24.000 millones que concierne a todos los períodos en que no se les ha dado estas compensaciones”, continuó la Fiscal.

“Nosotros hicimos por supuesto, primero una acción administrativa, porque si no se hace la misma no queda expedita la vía para ir a la Justicia en este caso ante la Corte Suprema”, continuó diciendo y agregó que “nosotros a diferencia de otras provincias ya hemos hecho ese planteo, se dictaminó en su oportunidad y nos desestimaron administrativamente y entonces fuimos a la Corte Suprema que le ha corrido vista de la competencia para intervenir al Procurador General de la Nación”.

Por otro lado, la Fiscal de Estado aseveró que “Formosa basa su presentación en los sucesivos incumplimientos que efectuó el Estado Nacional, dentro de ellos está el Pacto Federal donde estaba establecido el modo y la forma de financiamiento del déficit previsional, porque no debemos olvidar que Formosa no transfirió nunca todo el sistema previsional”.

Finalmente, expuso que pese a los acuerdos el Estado nacional incumplió, y si bien la provincia cuenta con recursos propios para solventar a la fecha, lo tiene que hacer con recursos que son del Tesoro Provincial que están destinadas a otras necesidades. “Esto es un abierto cumplimiento del Estado Nacional, nos tienen que dar esos fondos”, sentenció.