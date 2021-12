El Gobierno espera para 2022 inversiones por US$ 8.700 millones de la industria petrolera

Compartir

La industria petrolera está planificando inversiones para 2022 por unos US$ 8.700 millones, lo que conformaría el mayor desembolso del sector de las últimas dos décadas, a excepción del pico de 2015, de acuerdo a las proyecciones del Gobierno nacional que dio a conocer hoy el secretario de Energía, Darío Martínez, al participar del almuerzo por el Día del Petróleo.

«La producción de gas y de petróleo está manteniendo un ritmo creciente que lleva a saturar gasoductos y oleoductos, alcanzando permanentemente récords de producción total y de no convencional, récords de fracturas, de actividad, y de exportaciones», expresó Martínez en la apertura del encuentro.

El tradicional evento de la industria de los hidrocarburos es organizado cada año por el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG), que en esta oportunidad se desarrolló en el Sheraton Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

En el actual contexto de incremento de actividad, el Gobierno estima que «las principales empresas del sector, con YPF a la cabeza, en una actitud de confianza en las políticas y los escenarios próximos, están planificando inversiones por un monto que puede llegar a alcanzar los US$ 8.700 millones para el año próximo».

Se trata de un monto de inversiones que, sin la vigencia de Ley de Promoción de Inversiones que está a la espera del debate en la Cámara de Senadores y con excepción de lo acontecido en 2015, se convertiría en el mayor nivel de las últimas dos décadas.

Más allá de los compromisos de inversión del sector privado, Martínez aprovechó el encuentro para anunciar la firma «en breve» del decreto que habilitará a la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) a convocar a las licitaciones correspondientes para la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que se extenderá desde Tratayén en la cuenca Neuquina hasta la localidad de Saliquello, en la provincia de Buenos Aires.

