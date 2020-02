El Gobierno presentará la próxima semana el proyecto para reformar la Justicia Federal

Compartir

Linkedin Print

En medio de la polémica por la reforma del régimen previsional de los jueces, el Presidente adelantó que presentará otro proyecto que generará ruido en el Poder Judicial: la reforma de la Justicia Federal. Los lineamientos principales serán presentados el domingo en su discurso ante la Asamblea Legislativa por el inicio del período ordinario de sesiones.

“Es un proyecto de reforma que trata de poner orden en el funcionamiento de la justicia que le corresponde al estado nacional, que es la justicia federal. También qué hacemos con los tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas”, adelantó en diálogo con Radio 10.

El jefe de Estado rechazó las críticas de las asociaciones de magistrados que aseguraron que no fueron consultadas sobre la reforma de las jubilaciones especiales que ayer aprobó la Cámara de Diputados y ahora será discutida en Senadores. Apuntó que cuando plantearon el tema encontraron una resistencia muy grande y aun así el Poder Ejecutivo aceptó cambios con respecto a la redacción original de la iniciativa.

“Yo hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura, que me trajo propuestas que incorporé tratando de darles certezas a ciertas dudas que ellos tenían”, informó el Presidente.

Fernández dijo que tampoco es cierto que pretendan vaciar los tribunales para nombrar jueces afines. Esa lógica -acusó- fue empleada por Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri con la intención de colonizar la Justicia.

“No solo han manejado la Justicia a su antojo, sino que convirtieron jueces ordinarios en camaristas, quisieron poner jueces ordinarios en tribunales federales y manejaron el Consejo de la Magistratura a su antojo. ¿Ahora quieren explicarme a mí? A mí, no. Yo sé lo que pasa en la Justicia; a mí, no”, dijo enfáticamente con una construcción linguística similar a la utilizada por Beatriz Sarlo en un debate con el periodista Orlando Barone en el programa 6-7-8.

El mandatario cruzó además a la presidenta de la agrupación de jueces ligada al oficialismo Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien también reclamó mayor diálogo con los magistrados antes de la presentación de proyectos vinculados a la organización de la Justicia.

“Cuando Garrigós dice que subimos el aporte de los jueces para la jubilación de 12 a 18 por ciento, es cierto; pero también es cierto que aún así el quebranto del sistema sigue existiendo”, puntualizó. Dijo también que por un pedido de los jueces se cambió la edad que contemplaba el proyecto para el retiro y se dejaron los 60 (para mujeres) y 65 (para hombres) que rigen actualmente.

Al analizar las motivaciones detrás de la reforma que ayer obtuvo media sanción en Diputados, Fernández insistió: “Lo que tienen que entender es que la Argentina está pasando por un momento muy difícil donde la jubilación promedio es de $24 mil y los jueces perciben un promedio de $350 mil, con casos de jubilaciones de $500 mil, $600 mil e incluso $700 mil”.

Durante el mismo reportaje, realizado por el periodista Gustavo Silvestre, el Presidente cuestionó duramente a los integrantes de la Mesa de Enlace, a quienes tildó de “opositores” que responden a la conducción política de Cambiemos.

Mañana, Fernández abrirá por primera vez como Presidente el período de sesiones ordinarias. Se prevé que habrá varios anuncios -hay expectativa por el proyecto de legalización del aborto-, pocas referencias a la herencia recibida y un amplio llamado a la unidad.