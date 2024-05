El Gobierno trabaja en la letra chica de la ley Bases pero no manda señales a la oposición

En medio de la tensión interna del Gobierno por posibles cambios en el Gabinete y mientras Javier Milei se prepara para celebrar el 25 de mayo en Córdoba, las terminales del Ejecutivo siguen trabajando en la letra chica de la Ley Bases y el paquete fiscal en función de los cambios pedidos por la oposición en el Senado aunque hasta este viernes no hubo contactos entre esos sectores, ni una devolución a las modificaciones.

Fuentes confirmaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel, mantuvo reuniones con los bloque amigos, pero sigue revisando los detalles de los cambios que reclamó la oposición. Todo se trabaja en tándem con el vicejefe de Gabinete,José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, pero hasta el momento no realizaron nuevas devoluciones a los bloques que pueden darle los avales para dictaminar.

En la víspera de la fecha que el Presidente había fijado originalmente para la firma del pacto de Mayo con los gobernadores, el debate por las leyes que exige Milei sigue empantanado y los senadores que podrían ser la llave para destrabar la negociación aún no fueron contactados.

Tal como informó este diario, Villarruel recibió este jueves a Lucila Crexell, que le puede aportar dos firmas al dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Sin embargo, aún no está confirmado que la senadora por Neuquén vaya a dar su aval a las propuesta, ya que los patagónicos rechazan la reversión del impuesto a las Ganancias, una de las medidas que la Casa Rosada sostiene para garantizar el déficit fiscal cero.

Sobre este punto una de las propuestas que planteó el salteño Juan Carlos Romero en la negociación era escindir del gravamen a los trabajadores de las provincias patagónicas, pero con la condición de que esos distritos no reciban el porcentaje que les corresponderían de Ganancias en concepto de coparticipación. Pero el Gobierno tampoco estaría de acuerdo con esa alternativa.

La vicepresidenta no avanzó en las conversaciones con los senadores que pueden destrabar las negociaciones, ni tampoco se conoció un nuevo texto con las modificaciones que estaría dispuesto a aceptar el gobierno de Milei. La senadora Guadalupe Tagliaferri hizo varios cuestionamientos a los proyectos del Gobierno sobre todo del blanqueo de capitales, advirtiendo que la norma como está redactada beneficia a los testaferros, pero aún sigue sin recibir devoluciones sobre sus planteos.

Lo mismo se da con Martín Lousteau, quien aún trabaja en la redacción y sistematización de objeciones y propuestas. En el Congreso especulaban que el jefe del radicalismo iba a presentar un dictamen propio, pero desde su entorno se mostraron cautelosos y dijeron que hay que esperar a ver qué dictamen es el del oficialismo.

Otro senador que puede darle una salida al oficialismo es el santacruceño José Carambia, que está molesto por las críticas del Presidente a los senadores, pero que también marcó varias diferencias con los proyectos del Ejecutivo, principalmente, la reforma laboral.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, también titular de la comisión de Legislación General, había alentado en la reunión plenaria del miércoles la posibilidad de sacar dictamen. Incluso había anunciado la visita de funcionarios del Gobierno para responder a las últimas dudas, pero nada de eso se concretó y al final tuvo que imponer pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.