El Indio Solari criticó duramente a los tres Pumas acusados por xenofobia y discriminación

El artista ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió un post en su cuenta de Instagram que generó un fuerte debate

Indio Solari no estuvo exento de la polémica por los tres jugadores de Los Pumas acusados de racismo y xenofobia. Los tuits de hace más de ocho años publicados por el capitán Pablo Matera y sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, se viralizaron el último lunes y generaron un fuerte rechazo de gran parte de la sociedad por su alto contenido clasista y discriminatorio.

El artista, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que generó gran controversia en las redes sociales. Incluso, hubo cruces con varios usuarios que le recriminaron su publicación, que fue muy crítica hacia los rugbiers.

“No me gusta descender del mismo árbol de la historia de estos muchachitos. Dicen los que saben que toda la humanidad desciende de una negrita africana. Lo que torna estúpida toda discusión de la comparación entre razas. Estos jovencitos están convencidos que son algo especial y en esa voluntad aristocrática se transforman en unos tontos dañinos”, es la frase que compartió en su cuenta de Instagram @Indiosolarioficial.

Si bien aclaró que el texto fue “extraído de una opinión (en otra cuenta)”, El Indio avaló totalmente el contenido de su post, a tal punto que tuvo un cruce con varios usuarios. En medio de los cientos de comentarios que aparecieron en su post, el artista escribió: “Muy elegantes y certeros argumentos”. Luego le dio paso a la respuesta de algunos que lo criticaban.

“No creo que sea más una cuestión de raza que de clase social”, escribió uno de los usuarios. A lo que Solari respondió: “En nuestra patria se cometió genocidio en varias oportunidades. Con los nativos, con extranjeros rebeldes… etc etc En el caso de la negritud mucha gente ignora que acá hubo muchos quizás más que en Uruguay. ¿Dónde están sus descendientes? Hemos reemplazado a los negros por una definición acuñada por las clases sociales de mayor poder, para practicar canalladas están los “cabecitas negra””.

Otro usuario le escribió: “Qué lástima. Qué lástima que no sepan perdonar y aceptar las disculpas de un grupo de pibes que se equivocaron. Como ellos dijeron, esos tweets no representan lo que son hoy teniendo en cuenta que fue hace más de 8 años. ¿Quién no se equivocó, y más a esa edad (17 y 18 años)? Pero bueno, hace rato que se está esperando que el rugby se equivoque para tildarlo de ser un “deporte de elite” y a quienes lo juegan de asesinos o chetos. Solo hace falta interiorizarse un poco para ver que no es así. Artísticamente sos un genio Indio, para muchos religión. Pero en esta no te banco”.

El Indio contestó: “Por supuesto que no se puede generalizar. Pero el estilo no es neutral y pide siempre permiso antes que perdón…”.

“Habla de tuits de pibes de 20 años y de hace 9 años atrás. Pero no habla de su templo y ritual que dejó dos fallecidos en Olavarría hace 3 años. No habla de que en su templo no hay policías, ni seguridad. No habla de que su templo es para 150 mil personas y mete 300 mil (incluso sin entradas). Jorge Ríos, Jorge Filippi, Javier León, Juan Bulacio, etc etc…de esos tenés que hablar vos Solari…no de los rugbiers”, le recriminaron a Solari.

“Hablas de lo que no sabes”, retrucó el artista. “Ejerces la tontera de desconocer mi intimidad y das por sentado lo que el puterío jodido dice porque es crédulo a lo que la prensa dice. Bah… me quedé sin cambio”, cerró.

“Habla de humildad el que vive en Miami jajajajaja”, ironizó otro usuario. Y del mismo modo, El Indio le respondió: “Estupidez! Fui solo una vez y es muy feo. Como el once pero a lo guaso…jajaja”.

“Pero nunca te escuchamos decir que Diego era MACHISTA…”, cuestionó un usuario en relación a Maradona. “Nunca hablé de intimidades que desconozco. Debieras ver cómo sostenés tus dichos. Es más, creo que nunca hablé de Maradona”, respondió Solari.

Otras personas lo acusaron de “autobombo” o de que tiene “envidia y resentimiento”. “Por qué pensás mezquino? Qué te lleva a pensar que actúo como vos creés? Auto bombo? Vos creés que me falta cariño. O resonancia como artista?”, le contestó El Indio al primero. “Discúlpame viejo, no tengo cambio… pero confundís camiseta con bicicleta. Mandá directamente que no me tragás y entonces cualquier argumento te viene bien. Qué ignorancia!”, fue la respuesta para el segundo.

“Naaaaa, eso es una exageración! No está bueno caerle a los demás por sus errores y si yo me equivoco por qué no exponés vos los tuyos?”, le pidió otro seguidor. “Puff! Ahora mismo me estoy equivocando! Jajaja”, ironizó Solari.

De manera sorpresiva e inesperada, la Unión Argentina de Rugby, luego de solo 48 horas de anunciar la suspensión de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, los integrantes del plantel de Los Pumas a los que les habían detectado mensajes xenófobos y discriminatorios en su timeline de Twitter, decidió dar marcha atrás en su resolución.

La decisión se tomó en base a que “los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de disculpas, ratificaron que no es lo que piensan y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez”. En el comunicado se aclara que los involucrados “se hacen plenamente cargo y responsables, por lo que se pusieron a disposición de la Comisión para que se investiguen las circunstancias y buscar enmendar el daño causado”.

