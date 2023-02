El inesperado pedido de matrimonio de Leo Squarzon a Amalia Granata: «¡Sí, quiero!»

Todo indica que ella ni siquiera se lo imaginaba. En medio del festejo por su cumpleaños número 42, Amalia Granata recibió el pedido de matrimonio de Leo Squarzon, su pareja desde el 2015. Y fue Ángel de Brito, uno de los invitados, el encargado de reflejar el momento en su cuenta de Instagram. “Propuesta de casamiento”, escribió el conductor de LAM sobre el video en el que se podía apreciar una mezcla de desconcierto y felicidad en el rostro de la diputada provincial de Santa Fe.

“Dale, dale”, se le escucha decir al empresario gastronómico mientras alentaba a Roque, el hijo de 6 años de ambos, a que le entregara un obsequio a su mamá. Y, mientras la homenajeada abría el paquete pensando que se trataba de un regalo común y corriente, el niño parado sobre una silla le preguntó: “¿Te querés casar con papá?”.

Mientras todos los presentes aplaudían, Amalia logró abrir una cajita que contenía un anillo de compromiso que se encargó de mostrar a todos. “¡Queremos la respuesta!”, gritaban los testigos del momento. Finalmente, la periodista abrazó y besó a Squarzón. El hombre reconoció que su hijo se había olvidado de decir todo lo que habían planeado juntos. Pero luego se sumó al grupo Uma, la adolescente de 15 años que Granata tuvo de su relación con Cristian el Ogro Fabiani, para abrazar a su madre. Y la respuesta fue un: “¡Sí, quiero!”.

Amalia conoció a Leo por intermedio de sus amigas Yanina Latorre y Débora D’Amato, a quienes habilitó para que le dieran su número de teléfono. A los diez minutos, ambos empezaron a chatear. “Él estaba en Miami y yo acá. Nos queríamos ver, entonces me dijo que fuera para allá. ‘Dame una hora que me organizo’, le contesté’. Nos hablamos por teléfono de corrido desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, cuando llegué a Ezeiza”, había contado la periodista en aquel momento.

El empresario la recibió en el aeropuerto, ambos se dieron un abrazo y, ese mismo día, comenzaron una relación. Dos meses y medio más tarde, en tanto, llegaría la noticia del embarazo. El hijo de la pareja nació el 14 de diciembre de 2016. Sin embargo, en el medio tuvieron que atravesar un escándalo mediático cuando salió a la luz que Squarzon la había engañado con una joven llamada Paula Linda, que mostró fotos y chats para acreditar el affaire.

Después de eso, Granata y Leo tuvieron una charla íntima y decidieron seguir adelante con su historia de amor. “Yo nunca pensé en separarme. No está en discusión la cagada que se mandó Leo. Él es culpable, entre comillas. Y se hizo cargo. Pero hablar de culpas y de que yo lo perdoné… En su momento lo perdonará Dios. Y se le dará una segunda oportunidad a la relación”, había explicado entonces Amalia. Y ensayó un mea culpa: “La responsabilidad es de él, pero esto es algo de a dos. Yo me había enfocado en mi trabajo…”.

Lo cierto es que, lejos de distanciarlos, esta prueba pareció unirlos más que nunca. Y, ya desde el año 2017, Granata venía hablando de un posible casamiento. “La propuesta fue una conversación. Nos preguntaron si nos casábamos y dijimos que podíamos hacerlo. No lo habíamos hablado”, había contado entonces la actual diputada. Pero, finalmente, la boda no se realizó ese año como había anunciado. Quizá, porque faltaba la pedido formal que, hoy sí, se concretó.

