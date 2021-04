El intendente Jofré lanzó el concurso “Tu Ciudad Escultural”

Compartir

Durante un acto desarrollado en la mañana del martes, el intendente Jorge Jofré realizó el lanzamiento oficial del concurso “Tu Ciudad Escultural”, que tiene por objetivo reconocer, fomentar, poner en valor y difundir la producción de los artistas locales.

Acompañaron al jefe comunal durante la presentación del interesante concurso cultural, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Cdor. José Delguy; la directora de Turismo, Lic. Cristina Salomón; el director de Cultura, Javier Ramírez; la coordinadora del Museo Ferroviario, Graciela Cuyé, y el presidente de la Asociación de Escultores Formoseños, Jorge Balassi.

“Es un orgullo estar lanzando este concurso de esculturas, algo que surgió durante una charla previa con Jorge Balassi y hoy lo estamos haciendo realidad, como un pequeño aporte al sector cultural en un momento difícil con esta pandemia que estamos atravesando, pero eso no impide que sigamos trabajando, en este caso en la búsqueda de que nuestros paseos principales se encuentren dotados de esculturas hechas por artistas formoseños”, subrayó el intendente Jofré.

En ese sentido, comentó que la Municipalidad está haciendo un trabajo muy profundo en lo que hace a la cultura y resaltó: “en ese marco estamos llevando a cabo un relevamiento de todo el capital escultural que tiene nuestra ciudad para ponerlo en valor, es decir que quede plasmado quien lo hizo y el registro de esa historia al costado de cada obra”.

Seguidamente, el intendente agradeció a las personas que representan a la cultura formoseña e indicó que “esta iniciativa será de mucho valor, ya que la ciudad de Formosa cuenta con muchos paseos y avenidas con amplios espacios donde se podrán exponer las diferentes esculturas de nuestros excelentes artistas”.

Por su parte, José Delguy señaló que el concurso “tiene por objetivo destacar este momento emergente que está atravesando la cultura y el de embellecer los distintos sectores de la ciudad, para lo cual podrán presentarse diferentes bocetos hasta el 30 de abril y en el mes de mayo se seleccionará un lugar en la ciudad donde se ubicará cada escultura”.

Mencionó, además, que se busca premiar a las cinco obras seleccionadas por un jurado, con un valor de 30.000 pesos, y a su vez esas obras serán donadas con derechos de autor a la Municipalidad para que posteriormente designe un lugar en la ciudad donde se ubicarán.

Finalmente, Jorge Balassi, tras agradecer al intendente Jofré por la realización de este importante concurso que permitirá la participación de artistas formoseños, afirmó: “me llena de orgullo esta impronta que se está dando desde el Municipio a la escultura, donde tengo todo mi amor y pasión; es por ello que vamos a ayudar y colaborar en todo lo que se pueda en esta actividad que me parece es de lo más loable y sólo me queda felicitar por todo lo que se está haciendo desde la comuna capitalina por la cultura y espero que muy pronto Formosa cuente con obras de escultura puestas a la vista para el disfrute de nuestra gente”.

