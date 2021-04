Efectiva respuesta del Comando de Emergencia municipal ante las intensas precipitaciones

Compartir

Linkedin Print

Durante la jornada del martes, los equipos de trabajo que integran el Comando de Emergencia de la comuna capitalina se abocaron a la desobstrucción de los desagües pluviales en diferentes barrios capitalinos, con tareas que incluyeron la limpieza de cunetas, canales, cámaras y bocas de tormenta, junto a la recolección de residuos no convencionales, aportando de esta manera al rápido escurrimiento del agua tras las intensas precipitaciones registradas en la ciudad.

En ese sentido, el director de Gestión Ambiental, Julio Vargas, brindó precisiones acerca de la manera en la que se desarrollaron los trabajos: “Desde la noche del lunes hasta el mediodía del martes cayeron 50 milímetros de agua y, si bien no se reportaron anegamientos, nos desplegamos en distintos sectores del ejido urbano, abocándonos a la limpieza de bocas de tormenta, cámaras, canales y sumideros para que el drenaje sea mucho más rápido”.

Al mismo tiempo destacó “además, desde la gestión del intendente Jorge Jofré se ha creado el área de Infraestructura Pluvial, que lleva adelante el mantenimiento del drenaje urbano y la higiene, en conjunto con las demás áreas del Municipio, para que el sistema de desagües sea óptimo y no sufra inconvenientes ante las persistentes lluvias”.

Seguidamente, Vargas remarcó la importancia de generar conciencia para evitar que se arroje basura en lugares no permitidos, puesto que “la acumulación de residuos obstruye el normal escurrimiento del agua y provoca inconvenientes”.

Por último, señaló que las acciones planificadas se llevaron a cabo en los barrios San Antonio, 25 de Mayo, Vial, Don Bosco, San Martín, La Pilar, República Argentina y 7 de Mayo, extendiéndose sobre accesos y avenidas principales de la ciudad.

Compartir

Linkedin Print