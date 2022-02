El IPS dio a conocer el cronograma de pago de enero

Compartir

Linkedin Print

El administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó que el próximo miércoles 9 de febrero inicia el cronograma de pago de este beneficio correspondiente a enero, con los adultos mayores cuyos DNI finalicen en 0, 1 y 2.

Del mismo modo, indicó, continúa el jueves 10, con los documentos terminados en 3, 4 y 5; y concluye, el viernes 11, con los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9.

“Si tenemos en cuenta todos los aumentos que se dieron, recordemos que también cobraron el bono de 20 mil pesos que dio el Gobernador a toda la administración pública, así que ahora el beneficio está llegando casi a los 15 mil pesos; y va a ser de esta forma hasta que exista algún aumento más, que seguramente vamos a tener”, señaló.

En otro orden, el funcionario se refirió a la suspensión de actividades que tenían prevista desde el IPS para este verano, como ser la tradicional colonia de vacaciones para los adultos mayores; y explicó que fueron interrumpidas por el pico de casos que se dieron en las últimas semanas.

“Decidimos suspender por la responsabilidad de que nuestros beneficiarios no se contagien, nosotros tenemos que cuidar a esa franja muy importante, ya que los últimos fallecimientos son todos adultos mayores”, manifestó.

Y aclaró: “Con esto simplemente hablo conscientemente y con la verdad, no para alentar ni alimentar la idea de que puedan ser más adultos mayores los que fallecen, sino simplemente está a vista la realidad y tenemos que cuidarnos”.

En ese sentido, Arrúa anticipó que “estamos esperando que el Consejo COVID resuelva algo con respecto a esta situación de contagios”, por ende, cuando conozcan un nuevo informe, “avisaremos cómo vamos a continuar”.

Por último, el titular del IPS, aseguró que los beneficios alimentarios y las atenciones médicas que brinda el organismo continúan llevándose a cabo con total normalidad, ya que “la presencialidad está suspendida, pero no así la presencia de los adultos mayores que retiran los alimentos”.

“En este caso cuidando todo el protocolo al que estamos acostumbrados gentilmente a llevarlo, con la seguridad también que tenemos de que todos están vacunados con la tercera dosis, eso también nos da cierta tranquilidad”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print