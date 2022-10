El llamativo gesto de Benjamín Vicuña con China Suárez: «La cosa sigue mal»

Compartir

Linkedin Print

Separado de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña tuvo un llamativo gesto con su ex, China Suárez, que se muestra enamoradísima de Rusherking.

Fue Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo quien remarcó que el actor destacó el trabajo de Julieta Cardinali en vez del de su ex que, junto con él, fue la protagonista de Terapia Alternativa.

Esto se dio luego de que se diera a conocer la lista de nominados a ganar los premios Cóndor de Plata. Entre ellos, se encuentran la serie de la que ambos formaron parte.

Sin embargo, a la hora de agradecer la nominación, él compartió una foto con Cardinalli y no con China, quien protagonizó la historia.

«La cosa sigue mal y parece que el tiempo no sana nada. Lo que vamos a ver ahora es una demostración de lo mal que están las cosas entre China Suárez y Benjamín Vicuña. Ellos hicieron una serie que se llama Terapia Alternativa, que se estrenó cuando se estaban separando. La grabaron cuando ya estaba todo mal».

«Ahora, esta serie tiene una nominación, entonces, Vicuña escribe un mensaje que dice: ‘Feliz por la nominación por Elías de Terapia Alternativa como Mejor Actor en los Premios Cóndor de Plata’. Él agradece pero, para agradecer que la serie está nominada, también se puso en una foto con Julieta Cardinali. Ella no es la protagonista de la serie, era la contrafigura de China porque hacía de su mujer».

«Esto es una bomba de amores y odios. La relación con China está tan mal, al punto de no reconocer el protagonismo de ella en la serie que hicieron juntos», contó el conductor, muy filoso.

Compartir

Linkedin Print